Biletler tükendi: Lider, ikinci yarının en başarılı takımı karşısında

Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak.

Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak. 27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor. Aboubakar'ın cezası bitti Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan atılan Vincent Aboubakar'ın cezası sona erdi. Fabricio'nun durumu belirsiz Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in durumu belirsizliğini koruyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi 2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemek istiyor. Medical Park Arena'da gol yemedi Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan ve 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer, 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı. Biletler tükendi Trabzonspor taraftarları karşılaşmanın biletlerini tüketirken 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Trabzonspor Kulübü, kombine kart sahibi olup Beşiktaş maçına gelemeyecek taraftarların kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilecekleri yönünde istekte bulundu. Karşılaşmada İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği de yaklaşık 2 bin dolayında siyah-beyazlı taraftar da misafir takım tribününde yer alabilecek. Muhtemel 11 Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 339

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.