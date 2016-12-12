Bilic'ten İstanbul'daki terör saldırısı hakkında açıklama

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasının son maçında, West Ham United deplasmanda Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

Anfield Road'da oynanan maçın 5. dakikasında Liverpool, Adam Lallana'nın attığı golle 1-0 öne geçti. West Ham United, 27. dakikada Dimitri Payet ve 39. dakikada Michail Antonio'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Divock Origi'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu. Maçın ardından İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic, "Aldığımız bu puanı Türkiye'deki insanlara adamak istiyorum. Dualarım onlarla" ifadelerini kullandı. Bilic, 2013-2015 sezonlarında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. AA

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