''Bir hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum''

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Terim, "Şu bir gerçek ki kredilerimizi ve avantajlarımızı yitirdik. Bundan sonra mümkün mertebe kayıp olmamasına dikkat edeceğiz." dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Halis Özkahya'nın yönetimiyle ilgili soruyu yanıtsız bırakan Terim, deplasman maçlarında beklentilerin altında kalan oyuna dikkati çekti.

Deplasmanlardaki sıkıntıyı aştıklarını düşündüklerini ancak bunun devam ettiğini gördüklerini anlatan Terim, "Buna sadece deplasman fobisi de denemez. Başka sıkıntılar da yaşıyoruz. Deplasman maçlarında bir sıkıntı var ve bunu yaşıyoruz. Herhalde mayıs ayından sonra sorunları çözeriz. Yarışma anında çözemeyiz." dedi.

Müsabakanın ilk yarısında takımının etkili olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Golü bulan, istediği gibi oynayan, pas yüzdesi yüksek, hatta ikinci golü kaçıran taraf bizdik. Ancak devreye 1-1 berabere girdikten sonra oyun içinde taşları oynatmak durumunda kaldık. Serdar Aziz'in dizindeki sakatlığı bizi oyuncu değişikliğine mecbur bıraktı. Aksi halde aynı takımla devam edecektik. Sadece Gomis'e durumunu soracaktık." diye konuştu.

Ahmet Çalık'ın uzun süredir oynamaması nedeniyle savunmaya Donk'u çektiğini vurgulayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Donk'u oraya koyup ikinci bir santrforla devam etme düşüncesini taşıdım. Bu da bizim için orta sahadan bir eksilmek demekti. Galatasaray takımı yeri geldiğinde 2 santrforla da oynayacak. Nagatomo ve Rodrigues en az 10 pozisyon getirdiler kanatlardan ama vuramadık. Hiç alakası yokken, kalemize gelemezlerken ilk yarının sonunda golü yedik. Sonrasında riskleri alacaktık. Son saniyede berabere de kalabilirdik ama o da bizi tatmin etmezdi. Sadece 2-1 yenilgiden iyi sonuç olurdu. Şu bir gerçek ki kredilerimizi ve avantajlarımızı yitirdik. Bundan sonra mümkün mertebe kayıp olmamasına dikkat edeceğiz. İnşallah mayıs ayını şampiyon tamamlarsak ondan sonrası kolay."

Hesabında hiçbir zaman yenilgi olmadığına dikkati çeken Terim, "Galatasaray takımı cesur olmalıdır. Her maçı Türk Telekom Stadı'nda oynayacak halimiz yok. Nerede olursa olsun oynamalı, hem de cesurca oynamalıyız. Deplasman fobisi nereden çıkmış? Çim mi değişik, olur mu öyle şey? Bir yarıştayız ve bizim için asgari kayıp önemli. Şu an için kaybedilmiş hiçbir şey yok ama kaybedilmiş çok önemli krediler var. İnşallah ileride bu puanları aramayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ın hocası umutsuzluğa kapılamaz"

Fatih Terim, puan kayıpları sonrası umutsuzluk yaşayıp yaşamadığı yönündeki soru üzerine, şöyle konuştu:

"Yaşanan kayıplardan sonra kızdığım, sinirlendiğim olacaktır. Yanlışı nerede yapıyoruz diye önce kendimizi sorgulayacağız. Galatasaray takımının hocasıysanız, umutsuzluğa kapılamazsınız. Ben reaksiyon göstererek yenilmeyi tercih ediyorum. Oyununuzla sonuca isyan edeceksiniz. Mağlubiyeti kabullenmeyeceksiniz. Bu kadar kolay teslim olmayacaksınız. Galatasaray'da oynadığınızın farkında olacaksınız. Galatasaray'da hoca ya da oyuncunun umutsuzluğa kapılma şansı var mı? Öbür türlü başka takımda çalışacaksınız. İlk yarıdaki gibi oyna ama kaybet. Galatasaray bunların üstesinden gelebilir. İlk yarı Kasımpaşa'nın net pozisyonunu hatırlıyor musunuz? Bizim ise pozisyonlarımız ve oyuna hükmedişimiz vardı. Golü son saniyede de olsa atacaksınız, artı gol yemeyeceksiniz. Oyuncularımızdan daha fazla biz hatalıyız. Onlara yüz yüze ben gerekeni söylüyorum zaten. Burada duracak halimiz yok. Biz de kaybedeceğiz, rakipler de kaybedecek. Mayıs ayında hayırlısıyla şampiyon çıkarsak sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz."

Maçta etkisiz kalan Sofiane Feghouli'nin mide rahatsızlığı bulunduğunu, sonradan oyuna giren oyunculardan ise katkı alamadıklarını ifade eden Terim, "Gomis rahatsızlandıktan sonra bana böyle bir hastalığı olduğu söylenmişti ama hiç rastlamamıştım, doktor gelip durumunun iyi olduğunu aktardı. Ben de devam ettirdim. Gomis için ben de çok üzüldüm. Bu durum 10-15 dakika oyuncuları da etkiledi." şeklinde konuştu.

Younes Belhanda'nın eksikliğini hissedip hissetmedikleri sorusuna ise Terim, "Galatasaray takımının 21-22 oyuncusu var. Birilerinin eksikliğini birileri aratmamalı. Büyük takım böyle olunur. Bu süreçte Donk'u kazandığımız için son derece mutluyum ve bana göre gayet iyi oynuyor. Bizim için kazanç. Uzun maratonda bazı oyunculardan her maçta istediğiniz performansı alamazsınız. Onun için daha çok futbolcuyla oynamak istiyoruz. Uzun vadede burada devam eden oyuncuların, daha fazla performans göstermesini isterim. Bizim 12-13, 30 yaş üzeri oyuncumuz var. Bu tecrübe demektir. Onların bazen olaya el koymasını isterim. O zaman takım olabiliyorsunuz. Biz bazen çok iyi bir takım gibi oynuyoruz ama bazen de buna yakışmayan bir oyun sergiliyoruz. Orada sıkıntılarımız var." yanıtını verdi.

Gomis: Aslan gibi devam edeceğim

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ise karşılaşma sırasında sahada baygınlık geçirmesi konusunda "Bu, bazen başıma geliyor. Bir hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı değişen bir durum. Daha önce, gençliğimde de yaşadığım bir şey. Bugün de olaydan sonra kendimi iyi hissettiğim için çıkıp oynadım. Tek üzgün olduğum nokta burada kazanamamış olmamız." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlardan kendisini merak etmemelerini isteyen Gomis, "Aslan gibi devam edeceğim. Çalışacağız ve tekrar aslan gibi sahaya çıkacağım." değerlendirmesinde bulundu.