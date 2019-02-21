"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Bir yıl sonra derbide düdük çalacak

21 Şubat 2019, Perşembe 15:11
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbide düdük çalacak

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanacak ilk derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiği MHK, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiye Ankara bölgesi hakemi Yıldırım'ı atadı.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, son derbisine 17 Mart 2018'de çıktı.

Geçen sezonun 26. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşırken, mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yıldırım'ın 12. derbisi

Kariyerindeki 12. derbisini yönetecek Bülent Yıldırım, daha önce bir kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

Fenerbahçe, 2014-15 sezonunda Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı söz konusu maçta Beşiktaş'ı, Emenike ve Sow'un golleriyle 2-0 yendi.

Yıldırım, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 

Tecrübeli hakem ayrıca Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe'den ise 5 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Beşiktaş, Yıldırım ile bir derbi kazandı

Beşiktaş, Yıldırım'ın görev yaptığı 5 derbide sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 

Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı tek golle geçti. Beşiktaş, diğer 4 maçın 2'sini kaybederken, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe ise Yıldırım'ın yönettiği 7 derbi karşılaşmasında 3 beraberlik, ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

13 maçta 8 kez beyaz noktayı gösterdi

1972 doğumlu Bülent Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 13 maça çıktı.

Yıldırım, bu maçlarda toplam 66 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 8 kez de penaltı kararı verdi.

Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş, bu sezon Yıldırım'ın yönettiği 3 maçı da kazandı. 

Siyah-beyazlı ekip deplasmanda Antalyaspor'u 6-2, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor'u da 2-1 mağlup etti. 

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada bulunan Fenerbahçe ise bu sezon Yıldırım'ın düdük çaldığı maçta deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildi.

AA

Etiketler: süper lig, bülent yıldırım
Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kalıcı barış sosyal adaletle mümkün

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

    'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı bir gün olacak'

    Fenerbahçe Rusya'da Avrupa'ya veda etti

    Galatasaray'ın ilk 11'i netleşti

    'Bin 500'den fazla Etiyopyalı Sudan'a sığındı'

    Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı

    Sınıra komando sevkiyatı devam ediyor

    Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor

    Almanya Mısır'daki infazların derhal durdurulmasını istiyor

    NATO Askeri Komitesi İzmir'i ziyaret etti

    Hatay Dörtyol Belediye Başkanı disipline sevk edildi

    Fenerbahçe'nin Zenit 11'i netleşti

    Afrin'de bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 20 yaralı

    "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı."

    Gıda israfıyla mücadele şart

    Air France şirketinden Venezuela kararı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” tuzağına dikkat
    Faruk ÇAKIR

    AB ile kazanmak
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Armağan Bahtiyar

    Yeni Asya: Muhabbet ve şûrâ
    Genel

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.