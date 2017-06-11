Bisiklet, 200. yaşını kutluyor

12 Haziran Pazartesi günü, bisikletin icadının 200. yıldönümü Almanya’nın değişik kentlerinde çeşitli programlarla kutlanacak.

İlk ahşap bisikletin mucidi Karl Drais, doğduğu Karlsruhe kentinde 12 Haziran 1817 tarihinde "Laufmaschine" yani Yürüyen Makine ismini verdiği bisikletini tanıtmıştı. Ahşap bisikletiyle Mannheim kentinde ilk denemelerinin ardından dünyada hızla gelişen bisiklet, özellikle Avrupa’da diğer ulaşım araçlarına büyük bir rakip oldu.

Çevre dostu ulaşım

Almanya’da halkın yüzde 95’i bisiklet kullanıyor. 81 milyon nüfuslu Almanya’da 74 milyon bisiklet bulunuyor. Aynı zamanda bisiklet Almanya’da en çok çalınan eşyaların başında geliyor, yılda yaklaşık 400 bin bisiklet çalınıyor. Almanlar her yıl bisikletle ortalama 26 milyon kilometre yol yapıyor. Sağlığa büyük faydası olan bisiklet kullanımı, enerji tasarrufunun yanı sıra, çevrenin ve ekolojinin korumasına da büyük katkı sağlıyor.

Son bir ay içinde Almanya’nın Karlsruhe ve Mannheim kentlerinde düzenlenen yıldönümü kutlama törenlerine 60 binden fazla kişi katıldı. 12 Haziran Pazartesi günü bisikletin icadının 200. yıldönümü Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde farklı kutlamalara sahne olacak.