Boluspor, Süper Lig ekibini mağlup etti

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendi.

63. dakikada orta sahadan atılan geri pasta Diarra'dan önce topa sahip olan Muğdat Çelik, hızla ceza alanına girerek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muğdat, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 84. dakikada Bolusporlu Caner'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Kadir Keleş ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 88. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Akabueze’nin ara pasıyla soldan ceza alanına giren Melih Okutan'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1. Boluspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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