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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bordo-mavili 9 futbolcu milli takımlara davet edildi

05 Ekim 2018, Cuma 20:00
Trabzonsporlu 9 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'ye ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yusuf Yazıcı, A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ise Ümit Milli Takımımızın 12 Ekim'de Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Fransa'nın Rouen kentinde yapacağı hazırlık maçı ve 16 Ekim'de Macaristan'ın Felcsut kentinde Macaristan 21 Yaş Altı Takımı ile yapacağı 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı aday kadrosuna davet edildi."

AA

Etiketler: trabzonspor
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