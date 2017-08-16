Bordo-mavili taraftarlar tribüne alınmayacak

Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde bordo-mavili taraftarların tribüne alınmaması kararı çıktı.

Müsabaka öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı İstanbul Valiliği'nde yetkililer tarafından gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda her iki kulübün de mutabakatıyla Trabzonspor taraftarlarının maça alınmaması kararı çıktığı bildirildi.

Öte yandan karşılaşmada 1380 polisin yanı sıra 950 özel güvenliğin görev yapacağı ifade edildi.

***

Trabzonspor Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır galip gelememelerine ilişkin, "Zirveye oynayan takımlar her maça kazanmak için çıkar. Biz de onu yapacağız. Her şeyin ilki vardır." dedi.

Meriç, yaptığı açıklamada, bu sezon iyi bir kadro oluşturduklarını ve takıma direkt katkı sağlayabilecek 1-2 oyuncu transferi daha planladıklarını söyledi.

"Direkt katkı sağlayacak oyuncular bulursak alacağız"

Süper Lig'in ilk haftasındaki Atiker Konyaspor galibiyetiyle sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Meriç, "Takımımıza güveniyoruz. Ligde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Direkt katkı verecek 1-2 oyuncu daha alabilirsek çok daha iyi olur. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. 'Oyuncu alalım' diye almayacağız. Burak, Kucka, Bongonda gibi direkt katkı sağlayacak oyuncular bulursak alacağız." dedi.

Meriç, Trabzonspor'un hedefleri konusunda ise "Bu takım zirveye oynamak zorunda. Trabzonspor, hep zirveye oynamak zorunda. Ne olur, ne olmaz zaman ilerledikçe göreceğiz. Lig yeni başladı. Takımlar, tam form tutturamadı. Biz de öyle ama ilerledikçe form düzeyi yükselecek. Bu dönemi mümkün mertebe en az kayıpla mümkünse sıfır kayıpla atlatmak istiyoruz. 3-4 hafta sonra tamamen oturmuş, form düzeyi yüksek bir takım sahada olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Kazanacak gücümüz olduğunu biliyoruz"

Fenerbahçe karşısında iyi başlangıçlarını sürdürmek istediklerinin altını çizen Meriç, "Bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Zirveye oynayan takımlar, zaten her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Biz de onu yapacağız. Her şeyin bir ilki vardır. Kazanacak gücümüz olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Burak'ın takıma çok şey katacağına inanıyoruz"

Bordo-mavili kulübün genel sekreteri, Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atan Burak Yılmaz'ın kaliteli, tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Burak'tan beklenti yüksek. Bu yüksek beklentinin altından kolay kalktı. Biz Burak'ın takıma çok şey katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.