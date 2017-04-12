Borussia Dortmund: 2 - Monaco: 3

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund ile Monaco, Dortmund'daki patlama nedeniyle bugüne ertelenen maçta karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund ile Monaco, Signal Iduna Park'ta karşılaştı. Monaco'da Fabinho, 16. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Kaçan penaltıdan 3 dakika sonra Monaco, Mbappe ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Monaco sol kanattan etkili geldi, yapılan ortaya Bender kafayı vurarak topu kendi ağlarına gönderdi. İlk yarı 2-0 Monaco'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Monaco kalesinde baskı kuran Dortmund, Dembele'nin golüyle farkı bire indirdi. 79. dakikada Dortmund savunmasının yaptığı pas hatasında Mbappe topu kaptı, genç yıldız topu sağ köşeye göndererek farkı ikiye çıkardı. Borussia Dortmund, 84. dakikada Kagawa'yla bir gol daha buldu, ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco deplasmanda 3-2 kazanarak 2. maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

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