Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi bir patlama meydana geldi. Patlamada Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund'un takım otobüsünün yakınında patlama meydana geldi. Konuyla ilgili Borussia Dortmund Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otobüsümüzün kalkışı sırasında bir patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı. Yeni bilgiler için takipte kalın" açıklamasını yaptı. Patlamada otobüsün camlarının kırılması sonucunda Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Maçın tatil edilebileceği iddia ediliyor. Dortmund polisinden yapılan açıklamada patlamanın Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi. Detaylı incelemeler yapılıyor. Borussia Dortmund Kulübü, patlama sonrasında "Oyuncular güvende, herhangi bir tehlike yok" açıklamasında bulundu. Patlama nedeniyle maçın yarın saat 19:45'e ertelendiği bildirildi.

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