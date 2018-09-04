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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Boş sözleşmeye imza atmıştı...

04 Eylül 2018, Salı 12:22
Geçen sezon 1 milyon 800 bin avroluk sözleşmesi bulunan Yanal ile ilk 4 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer, sezon başında boş sözleşmeye imza atan Ünal Karaman yönetiminde de aynı puan elde etti.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükselten Trabzonspor, geçen sezonun ilk 4 haftasıyla aynı puan toplama başarısı gösterdi.

Geçen sezon 1 milyon 800 bin avroluk sözleşmesi bulunan Ersun Yanal ile ilk 4 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer, boş sözleşmeye imza atan ve daha sonra aylık 150 bin lira alacağı açıklanan Ünal Karaman yönetiminde de ilk 4 haftada aynı puan elde etti.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra, ikinci hafta Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta da sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçti.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 7 puanla ligde 5. sırada yer almıştı.

Bu sezonun ilk 4 haftası

Sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde giren Trabzonspor, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Galatasaray'ı da 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, geçen sezonda olduğu gibi ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik,1 mağlubiyetle 7 puan toplayarak 6. sırada kendine yer buldu.

Hacısalihoğlu'nun görüşleri

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Ünal Karamanı geçmişten bu yana takdir ettiklerini söyledi.

Karaman'ın daha önce Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymiş, kulüpte görevler yapmış bir isim olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Ünal Karaman'ın biz futbolculuğundan bu yana adamlığını, sonrasında da teknik adamlıktaki yeteneğini biliyor ve zaten onu takdir ediyorduk. Bugünkü tabloyla belki şimdi onu iyi tanımayanların da takdir edecekleri bir durum ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: süper lig, trabzonspor, ünal karaman
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