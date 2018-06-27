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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Brezilya ve İsviçre de son 16 turuna kaldı

27 Haziran 2018, Çarşamba 23:10
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan mücadelede Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 yendi.

Bu sonuçla Brezilya grubu 7 puan ile lider tamamlarken, 3 puan ile 3. sırada kalan Sırbistan ise şampiyonaya veda etti. E Grubu'nda son 16 turuna kalan ikinci takım ise İsviçre oldu. 

25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta Jesus ile paslaşan Neymar, ceza sahası içinde topla buluştu ve dar açıdan sol ayağıyla ters köşeye şutunu gönderdi, kaleci Stojkovic iyi bir refleks ile topu çıkardı. 

29. dakikada Neymar'ın ara pasıyla ceza sahasına topla buluşan Jesus, rakibinden kurtulduktan sonra yakın mesafeden şutunu çekti, son anda savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti. 

36. dakikada Brezilya golü buldu. Coutinho'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Paulinho, ceza sahası içinde topa dokundu ve kaleci Stojkovic'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 

57. dakikada hızlı gelişen Brezilya atağında, Coutinho, sol kanattan bindiren Neymar'a pasını attı. Ceza sahasına giren Neymar, sol çaprazdan vurdu, kaleci topu kornere çeldi. 

61. dakikada Sırbistan beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rukuvina'nın altı pas içine kestiği ortada kaleciden seken topa altı pas önünde Mitrovic kafayı vurdu. Kale çizgisi önündeki Thiago Silva'ya çarpan topu sonrasında kaleci Becker kontrol etti. 

68. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Neymar'ın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Thiago Silva topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 

86. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sırbistan ceza sahası önündeki Fernandinho'nun arka direğe göndermek istediği top savunmaya çarptı ve ceza sahası içindeki Neymar'ın önüne düştü. Neymar'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Stojkovic önledi. 

Karşılaşma, Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

***

İsviçre de son 16 turuna yükseldi

2018 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika ile 2-2 berabere kalan İsviçre, son 16 turuna yükseldi.

Grubu 5 puanla ikinci sırada tamamlayan İsviçre, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Sadece bir puan toplayan Kosta Rika ise organizasyona veda etti.

31. dakikada İsviçre 1-0 öne geçti. Lichtsteiner'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Embolo'nun kafayla indirdiği topu, Dzemaili kale sahası önünde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İsviçre'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Kosta Rika, skora denge getirdi. Sağdan kullanılan korner ataşında, ceza sahasında iyi yükselen Waston kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1

88. dakikada İsviçre tekrar öne geçti. Zakaria'nın sağdan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Drmic, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

90+2. dakikada Cambell ceza sahasında Zakaria'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı kararı verdi. 90+3. dakikada penaltı atışına kullanan Bryan Ruiz'in vuruşunda üst direkten dönen top kaleci Sommer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

 

 

AA

Etiketler: dünya kupası, brezilya, isviçre
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