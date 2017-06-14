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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Bruma'dan Galatasaray'a rekorlu veda

14 Haziran 2017, Çarşamba 22:31
​Galatasaray'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı kulübe rekor bonservis bedeliyle veda etti.

Sarı-kırmızılı kulübün 2013-2014 sezonu başında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden 10 milyon avro bonservis ve 1 milyon avro imza ücreti karşılığı büyük ümitlerle transfer ettiği Bruma, bonuslarla beraber Galatasaray'a 15 milyon avroluk bir gelir sağladı.

Galatasaray'ın Bruma'dan kazandığı para, kulübün bir oyuncu satışından elde ettiği en yüksek gelir olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Arda Turan'ın Atletico Madrid'e satışından 13 milyon avro, Abdel Kader Keita'nın Katar ekibi El Sadd'a satışından ise 8,5 milyon avro kazanmıştı.

Bruma'dan 85 maçta 15 gol

Galatasaray kariyerine 2013-2014 sezonunda başlayan Bruma, sahaya çıktığı 85 resmi maçta 15 gollük bir performans ortaya koydu.

İlk sezonunda 7 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Bruma, 1 gol bulurken, ikinci sezonunda ise 20 lig, 8 Türkiye Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında süre alıp, 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Portekizli oyuncu, 2015-2016 sezonu başında 1,9 milyon avro bedel ve 7,5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a kiralanırken, İspanyol ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Bruma, 2016-2017 sezonu başında tekrar sarı-kırmızılı ekibe döndü.

Sarı-kırmızılı ekipteki en etkili dönemini 2016-2017 sezonunda geçiren Bruma, 30 lig, 6 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında sahaya çıkıp, rakip ağları 11 kez havalandırmayı başardı.

AA

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