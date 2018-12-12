Bu Fenerbahçe’ye Yanal bile birşey yapamaz

F.BAHÇE’NİN ÇOK KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİĞİNİ İFADE EDEN SPOR YAZARI MEHMET DEMİRKOL, “FENERBAHÇE’DE ORGANİZASYON ÇÖKMÜŞ DURUMDA. ERSUN YANAL DA GELSE BİR ANDA HERŞEY DEĞİŞMEZ” DEDİ.

Şifreli kanal beIN Sports’ta Süper Lig maçlarını yorumlayan spor yazarı Mehmet Demirkol, ligde üç büyüklerin performansını değerlendirdi Düşme hattında yer alan Fenerbahçe’nin çok kötü bir sezon geçirdiğini ifade eden Demirkol, ekranda şunları söyledi:

“Şu anda sadece Fenerbahçeliler korkuyor. Fenerbahçe, tartışmasız ligin en kötü oynayan takımı. Üstünde başka bir forma olsaydı, hepimizin düşme adayıydı. “Karabükspor’da olduğu gibi gelecek sezonun kadrosunu mu kursak?” düşüncesi olabilirdi. Tüm maçları izledim. Hepsinin bir planı var. Fenerbahçe’de organizasyon çökmüş durumda. Ayağa kaldıracak bir şey lazım. Normal şartlarda Ali Koç değil de herhangi birisi olsaydı, yönetim falan kalmamıştı. Comolli, Cocu falan yönetici olsam ve beni dava etse puan tablosuyla giderdim mahkemeye. Oyuncular iki pas yapamıyor. Bu iş, takımı otobüsle yolla cezasıyla çözülecek durumda değil. Slimani’nin falan umurunda mı otobüsle dönmek? Umurunda olsa zaten böyle olmazdı. Bu takım bu kadar oynar denilemez. Çünkü bir şey oynamıyorlar. İnsanlar öyle bir konuşuyor ki sanki Ersun Yanal bir gelecek, asasıyla sahaya vuracak, saha ikiye ayrılacak... Ali Koç’a da aynısını yaptınız. İnsanlar öyle değiştiremez her şeyi. Fenerbahçe ne olursa olsun, hangi şartta sahaya çıkarsa çıksın rakip bir düşünür. Şu anda ise sadece Fenerbahçeliler korkuyor. Fenerbahçe, tartışmasız ligin en kötü oynayan takımı. Üstünde başka bir forma olsaydı, hepimizin düşme adayıydı.”