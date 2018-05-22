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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bu goller rakibi sevindirdi: İşte "futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takımlar''

22 Mayıs 2018, Salı 13:00
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda futbolcular, ters vuruşla topu 25 kez kendi ağlarına gönderdi.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda kaleler 25 kez şaştı.

Hakem raporlarına göre, Galatasaray'ın 21. şampiyonluğuna ulaştığı sezonda 13 takım kendi kalesine gol atma üzüntüsünü yaşadı.

Futbolcular, ligin ilk devresinde 12, ikinci yarısında ise 13 kez ters vuruşla topu kendi filelerine göndererek rakip taraftarları sevindirdi.

"Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım" ise Trabzonspor oldu. Ters vuruşla atılan 25 golün 4'ünü bordo-mavili futbolcular kaydetti.

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira, 12. haftada 4-3 kazandıkları Osmanlıspor maçında topu yanlışlıkla 2 kez kendi ağlarıyla buluşturarak üzüntülü bir gün geçirdi.

Pereira'nın dışında Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu da ligin ilk yarısında istem dışı vuruşla bordo-mavili taraftarları üzdü.

Trabzonspor'un ardından en fazla talihsizlik yaşan takımlar ise Medipol Başakşehir ve Kardemir Karabükspor oldu.

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Emmanuel Adebayor ve kaleci Volkan Babacan, Kardemir Karabükspor'da ise Barış Başdaş, Özgür Yılmaz ve Anton Kravchenko topu istemeyerek kendi ağlarına gönderdi.

Meşin yuvarlak ters vuruşla iki kez Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Atiker Konyaspor fileleriyle buluştu.

Aytemiz Alanyaspor'da Mamadou Fofana ve Tzavellas, Göztepe'de Adis Jahovic ve Milos Kosanovic, Fenerbahçe'de Luis Neto ve Nabil Dirar, Galatasaray'da Maicon ve Serdar Aziz, Atiker Konyaspor'da da Petar Filipovic ve Selim Ay kaleleri şaşırdı.

Ayrıca Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş'tan Alvaro Negredo, Demir Grup Sivasspor'dan Carl Medjani, Bursaspor'dan Moussa Sow ve Osmanlıspor'dan Anıl Karaer ters vuruşla rakip takım taraftarlarını mutlu etti.

Jahovic'ten biri kendi kalesine 4 gol

Makedon futbolcu Adis Jahovic, ligin ilk devresinde Göztepe forması giyerken 6. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 4 gol kaydetti.

Karşılaşmaya damga vuran Makedon golcü, 3-2 kazandıkları maçta köşe vuruşundan gelen topu kafayla kendi kalesine göndererek ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan Jahovic, daha sonra bu maçta "hat-trick" yaparak taraftarların gönlünü aldı ve Göztepe'nin sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Dirar önce üzdü, sonra sevindirdi

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar da Gençlerbirliği ile Kadıköy'de oynadıkları maçta iki kaleyi de boş geçmedi.

Başkent ekibinden Jailton'un ortasından kaleci Volkan Demirel ile anlaşmazlık yaşayan Dirar, topu kafayla kendi ağlarına göndererek karşılaşmada gol perdesini açtı.

Aynı maçta Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü de kaydeden Dirar, bu kez taraftarlarını sevindirdi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe bir puana razı oldu.

Volkan Babacan'dan koruduğu kaleye gol

Medipol Başakşehir, 32. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta kalecisi Volkan Babacan'ın büyük hatasında şampiyonluk yolunda iki puan bıraktı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'nun ortasında Volkan'ın kontrol etmeye çalıştığı top önce direğe sonra da milli kalecinin ayağına çarparak kale çizgisini geçti. Volkan Babacan'ın 90+2. dakikada kendi kalesine attığı bu golle karşılaşma 1-1 biterken, Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı.

Ligin 32. haftası ayrıca kendi kalesine golün en çok atıldığı hafta oldu. Volkan'ın yanı sıra Galatasaraylı Serdar Aziz ve Bursasporlu Moussa Sow da kendi ağlarını havalandırdı.

AA

Etiketler: süper lig, gol
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