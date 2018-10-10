Buffon: Fenerbahçe maçının ilk 20 dakikasında motive olmakta zorlandım

Kariyerini Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında sürdüren Gianluigi Buffon, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta stadın atmosferinden etkilendiğini söyledi.

40 yaşındaki İtalyan kaleci, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını cevapladı. Deneyimli file bekçisi, kendisini en çok etkileyen maç ve statlarla ilgili soruya, "Şüphesiz Anfield Road bunlardan biri. Glasgow Rangers ve İstanbul'daki Fenerbahçe maçlarının ilk 15-20 dakikasında motive olmakta zorlandım." cevabını verdi. Buffon, Fenerbahçe'ye karşı 1998 yılında Parma'nın kalesini koruduğu dönemde forma giymişti. AA

Okunma Sayısı: 63

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.