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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Burak Yılmaz, Beşiktaşlıyım diyor'

03 Haziran 2018, Pazar 20:04
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübe transferi gündemde olan Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak, Beşiktaşlıyım diyor. Ben de onun Beşiktaşlı olmasından gurur duyuyorum." dedi.

Çilekli Tesisleri'nde basın mensuplarının transferle ilgili sorularını cevaplayan Orman, "Burak, Beşiktaş'ta gayet güzel hizmet etmiş bir isim. Burak, Beşiktaş'tan gitmek istemedi. Beşiktaş Kulübü gönderdi, gitti başka kulüplerde oynadı. Şu anda Trabzonspor'un oyuncusu. Bizimle bir kontratı yok, görüşmemiz de yok." diye konuştu.

Beşiktaş'tan iyi ayrılan futbolculara her zaman sahip çıktıklarını dile getiren Orman, taraftarların Burak'ı zedelemesine izin vermeyeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Beşiktaşlı oyuncuların Beşiktaş'la ilişkilerini yönetmek de işlerimden biri. İyi ayrılanlar var, onlara hep sahip çıkıyoruz. Hocalık yapanların yanında duruyoruz. Bayram Bektaş, Tamer Tuna, Rıza hoca, Mehmet hoca, Samet hoca gibi isimler bizim camiamızın insanları, biz de sahip çıkıyoruz. Nihat Kahveci gibi bazıları var, Beşiktaş'ta tefecilik yapıp en kötü zamanında 1 milyon avro para alanlar var. Onlara yapmıyorum. Burak, Beşiktaş'a gelir, gelmez diye bir durum yok. Beşiktaş üzerinden oyuncuyu zedelemelerine müsaade etmiyorum. Söylediklerimin özü bu. Burak, Beşiktaşlıyım diyor. Ben de onun Beşiktaşlı olmasından gurur duyuyorum. Oyuncu yere düşmüş, bu futbolun içinde olan şeyler. Onun için çok büyütmemek lazım. Kampanya yaptılar geçen sene Beşiktaş'a gelmesin diye. Ben bunu Beşiktaş'a gelsin diye söylemiyorum. Oyuncuyu değersiz kılmayın. Milli bir oyuncu ve Beşiktaşlı. Ben de Burak'ı çok severim."

"Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemedi"

Fikret Orman, Anderson Talisca'nın futbol hayatına Beşiktaş'ta devam etmek istememesi üzerine yollarının ayrıldığını söyledi.

Talisca'nın devre arasında Beşiktaş'ta kalmak istemediğini kendisine ilettiğini vurgulayan Orman, "Talisca'nın son zamanlarına kadar uğraştık ama oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istemediğini ifade etti devre arasında. Maalesef, bizim birilerini havaya sokmakta, yükseltmekte, yukarıdakini de aşağı çekmekte inanılmaz bir becerimiz var. Birilerinin bir tarafını kaldırmakta üstümüze yok. 'Talisca'yı al' denildikçe oyuncu da kendini dünyanın en önemli şeyi zannetti. Beşiktaş'ın ne olduğunu gidince anlar. Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemedi, yoksa bonservisle alakası yok." diye konuştu.

Talisca'nın menajerlerinin çok yüksek bedelle kapılarını çaldığını söyleyen Orman, "Menajerleri geldi, başka bir yere satabilir miyiz diye baktık. 30 milyon avroya satalım projesi vardı. Zaten 21 milyonu Benfica'ya gidecek, 5 milyonunu menajerleri istiyor. Beşiktaş'a 4 milyon avro kalıyor. Bunu imzalasak 5 milyonluk kısım için dedikodular çıkacak, bu iş olmaz dedik. Oyuncu iki yıllık kiralama bedelini aldı. Allah yolunu açık etsin. Bonservisini almama sebebi oyuncunun kalmak istememesiydi. Bunu daha önce de söyleyebilirdim ama oyuncuyu Beşiktaş kamuoyunun önüne atardık. Biz de şampiyonluğa oynuyorduk. O yüzden öyle bir süreç yaşatmadık oyuncuya." değerlendirmesinde bulundu. 

"Oğuzhan bizim oyuncumuz. Bugün, yarın açıklanır"

Orman, şu anda boşta olan Oğuzhan Özyakup ile aralarında bir sorun bulunmadığını ve kısa süre içinde durumun açıklanacağını söyledi.

Arsenal'in alacağı pay ile ilgili bir sorun yaşadıklarını açıklayan Orman, "Oğuzhan bizim oyuncumuz. Bugün, yarın açıklanır. Onun ilk günden beri en büyük sıkıntısı ilk alınırken Arsenal'le yapılan anlaşma. Ne olursa olsun yüzde 30'u Arsenal'e gidiyor. Sözleşme bitip Oğuzhan bir başka takıma giderse Arsenal'in pay alma hakkı yok ama Beşiktaş'la uzatırsa yüzde 30 oluyor. Biz de Arsenal'e ya bunu makul seviyelere indirin, gidecekse siz de bir şey alamayacaksınız diyoruz. Yoksa iki tarafın da birbirinden ayrılmak gibi niyeti yok." şeklinde konuştu.

Atiba Hutchinson ile görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen siyah-beyazlı kulübün başkanı şunları söyledi:

"Atiba çok sevdiğimiz bir oyuncu. Eşi ve çocuklarıyla ailemizin bir parçası oldu. Yaşı itibarıyla futbol hayatının son dönemlerine geliyor. Biz de Beşiktaş'ta bitirmesini ve Beşiktaş'ta profesyonel manada görev almasını istiyoruz. O da istiyor. Atiba'nın kalabileceği, bizim verebileceğimiz bir kontrat önerdik, İnşallah kalır. Futbolun içinde profesyonellik var. Futbolcuların kulüpten hareketlerdeki beklentileri duygusal oluyor fakat maddi şeylerde çok profesyoneller. Biz ikisini de dengelemeye çalışıyoruz."

Orman ayrıca Beşiktaş'ta yeni sponsorluk çalışmalarının devam ettiğini ve gelecek sezon da önemli sponsorluklarla imza atmak istediklerini söyledi.

AA

Etiketler: fikret orman, beşiktaş
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