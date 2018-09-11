Burak Yılmaz: Para ile alakası yok

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak, bordo-mavili kulübe çektiği ihtar ve TFF'ye başvurması sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alacaklarını gerekçe göstererek bordo-mavili kulübe çektiği ihtar ve Türkiye Futbol Federasyonuna başvurması sonrasında yaşanan tartışmaları hayretle takip ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen sene değil federasyona başvurmak tek kelime para konuşmadım ve kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister, saygılar sunarım."