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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Burak Yılmaz rekor peşinde

10 Aralık 2017, Pazar 11:36
Trabzonspor'da 2011-2012'de 33 golle gol kralı olan Burak Yılmaz, bu sezon Kasımpaşa maçında 13. golünü kaydederek, söz konusu dönemin 15. haftasındaki aynı başarıyı gösterdi.

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek art arda 4. maçını kazanan Trabzonspor'da Burak Yılmaz, attığı gollerle takımını adeta sırtlarken, gol krallığı yaşadığı 2011-2012 sezonundaki başarısının da izinden gidiyor.

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden tekrar bordo-mavili ekibe dönen Burak Yılmaz, 15. hafta sonunda forma giydiği 12 lig maçında 13 golle takımının en golcü oyuncusu olurken, gol krallığında da iddiasını sürdürdü.

Sakatlıklar nedeniyle ligin 3 maçında forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, toplam 12 maçta 996 dakika görev yaptı.

2011-2012'nin 15. haftasını 13 golle geride bırakan Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon da aynı haftada aynı sayıda gole ulaşmayı başardı.

Trabzonspor'da 2011-2012'de kaydettiği 33 golle, son 20 yılda, bir sezonda ligde en fazla gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran Burak Yılmaz, 14 gollü Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

25 puanın 17'sine katkı

Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer olmak üzere, 13 gol kaydederek takımına önemli katkı verdi.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan elde etti. Karadeniz ekibinin ligde topladığı 25 puanının 17'sine Burak katkıda bulundu.

Son 4 maçta 6 gol

Burak Yılmaz, Trabzonspor'un ligde galip geldiği son 4 maçta attığı 6 golle takımının çıkışa geçmesini sağladı.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçlarda ikişer, Demir Grup Sivasspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda da birer gol attı.

Burak Yılmaz ayrıca, Karadeniz ekibinin 15. hafta sonunda filelere gönderdiği 31 golün 13'ünü kaydetti.

AA

Etiketler: burak yılmaz, trabzonspor
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