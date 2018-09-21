Bursa'da golsüz bereberlik; Erzurum'da 1 golle gelen galibiyet

Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı 3. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Tunay Torun'un son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Sakho topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla pozisyon sırasında Sakho'nun elinin topa temas ettiğini gerekçe göstererek gol kararı vermedi. 18. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Saivet'in Medipol Başakşehir ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan dönen topu, savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 35. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ taraftan kazandığı korner atışını Visca kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu kale çizgisi üzerinden çıkardı. 39. dakikada Bursaspor savunma oyuncusu Umut Meraş'ın kafa vuruşuyla kalecisi Okan Kocuk'a göndermek istediği top, Visca'nın önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti. 45. dakikada Bursaspor'un atağında Sakho, Tunay Torun'un pasıyla kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Mert Günok'a çarpan topu, konuk takım savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarı 49. dakikada gelişen konuk takım atağında İrfan Can Kahveci'nin Bursaspor ceza sahası içinde Aytaç Kara tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Adebayor kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, Ertuğrul Ersoy uzaklaştırdı. 60. dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla konuk takım ceza yayı önünde topla buluşan Saivet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 67. dakikada Saivet'in uzun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tunay Torun'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 82. dakikada Medipol Başakşehir'in Bursaspor ceza sahası sol çaprazından kazandığı serbest vuruşu Kerim Frei kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. *** Ankaragücü, Erzurumspor deplasmanında mağlup etti Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanında 1-0 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 8. dakikada orta alanın sağ ön tarafında topla buluşan Emrah Başsan, Kone'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile pozisyonu inceleyen Serkan Çınar, Kone'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın çizgiye inerek yaptığı ortada, Munsy topa dokunamadı ve meşin yuvarlağı Erdem Özgenç uzaklaştırdı. 27. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direkte Pinto uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Egemen Korkmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada topu Özer Hurmacı altıpas içinde indirdi. Munsy'nin bekletmeden yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 54. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Sunu'nun çektiği şutta Hopf, meşin yuvarlağı kontrol etti. 69. dakikada sol kanattan Sunu'nun yaptığı ortada Mokhtar'ın uzaklaştıramadığı ve boşta kalan topu son anda Yalçın Ayhan uzaklaştırdı. 78. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamayınca Hopf meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 81. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Munsy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında topu alan Kenan Özer'in ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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