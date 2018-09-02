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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bursa'da kazanan yok

02 Eylül 2018, Pazar 23:00
Süper Lig'in 4. haftasındaki Bursaspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere tamamlandı.

6. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

10. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Furkan Soyalp'in ara pasıyla topla buluşan Lima, topu sürerek ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı. Kalesini zamanında terk eden kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

51. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta rakibinden topu kapan Tolgay Arslan'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup dikine yaptığı koşunun ardından ceza alanına girmeden pasını sol çaprazda Ryan Babel'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalen Babel, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

53. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Negredo'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

65. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Erdoğan'ın ceza alanına gönderdiği ortada Sakho'nun kafa vuruşunda topu kalenin üstünden auta attı.

85. dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla topla buluşan Latovlevici'nin ceza sahasının dışından sol çaprazdan gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

86. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Hızlı gelişen atakta savunmadan atılan uzun pasla sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan son çizgiye inerek topu içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Sakho kale ağzında topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı Karius'un yanından ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

AA

Etiketler: beşiktaş, bursaspor, süper lig
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