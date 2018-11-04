Bursa, Trabzon'dan önemli bir 1 puan aldı

Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Bursaspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

8. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Okan Kocuk'tan seken topu savunma uzaklaştırdı. 17. dakikada sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Onazi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda, top az farkla auta gitti. 25. dakikada ceza alanının dışında Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Sosa, meşin yuvarlağı ceza alanında savunmanın arasına giren Rodallega'ya çıkardı. Rodallega'nın müsait durumda vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 52. dakikada Olcay'ın ceza sahası dışından havalandırdığı topa penaltı noktasında gelişine vuran Rodallega'nın şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. 53. dakikada Rodallega'nın orta sahadan uzun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın yerden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrası forması yırtılan Burak, saha kenarına gelerek yenisi ile değişti. 63. dakikada Onazi'nin pası ile ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, rakibini de geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdülkadir'in kalecinin üzerinden aşırttığı top dışarıya çıktı. 70. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına gönderdiği hava topunu alan Latovlevici'nin şutunda top kaleci Onur'dan döndü. Dönen topa bu kez Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan kornere çıktı. 71. dakikada yerini Ekuban'a bırakan Burak Yılmaz, saha kenarına gelirken yaptığı el hareketi nedeniyle taraftarların protestosuna maruz kaldı. Tribünlere tepki gösteren Burak, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına gitti. Aynı dakikada Bursaspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa geriden Saivet'in şutunda, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Onazi çıkararak kornere gönderdi. 87. dakikada Saivet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu takip eden Lima'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kucka'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1. 90. dakikada orta sahanın önünden Toure'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda müdahale ederek topu kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. AA

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