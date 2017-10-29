Bursaspor, Antalyaspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor, Antalyaspor'u 4-0 yendi.

4. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ çaprazdan Antalyaspor ceza sahasına giren Badu'nun sert şutunda, kaleci Boffin uzanarak topun kaleye girmesine izin vermedi. Boffin'den dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kembo, iki Antalyasporlu savunma oyuncusunu geçerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada Badu'nun müsait durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 32. dakikada Menez'in pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Eto'o'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 37. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Agu'nun golüyle öne geçti. Bu dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Arjantinli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Agu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 42. dakikada Maicon'un pasında Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Charles'in vuruşunda, top yandan dışarı çıktı. 46. dakikada Bursaspor Aziz Eraltay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada yeşil-beyazlıların sağ taraftan kazandığı köşe atışını Batalla kullandı. Bu oyuncunun yaptığı ortada Antalyasporlu savunma oyuncularından seken top, ceza sahası önünde bekleyen Aziz Eraltay'ın önüne düştü. Aziz'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 70. dakikada ev sahibi ekip Kembo ile farkı 3'e taşıdı. Gelişen Bursaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Antalyaspor ceza sahası içinde bulunan Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filere gitti: 3-0. 73. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Maicon kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada topa iyi yükselen Diego'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı. 90. dakikada Bursaspor, Batalla ile farkı 4'e yükseltti. Bu dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ kanatta topla bulaşan Barış Yardımcı'nın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken top Stancu'ya eldi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma oyuncuncularına çarpan meşin yuvarlak, Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'nın şutunda top ağlara gitti: 4-0. Karşılaşma Bursaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. *** Sivasspor deplasmanda galip geldi Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi. 5. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Poko'nun uzaktan vuruşunda, kaleci Rochet topu kontrol etti. 27. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Dany'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. İkinci yarı 58. dakikada Kardemir Karabükspor'da Torje'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Papp'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. 63. dakikada Grozav'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Tanase'nin vuruşunda, kaleci Rochet topu kornere çeldi. 64. dakikada Grozav'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleci Rochet'te kaldı. 72. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Kone, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. *** Osmanlıspor, kötü gidişi önleyemiyor 15. dakikada sağ kanattan Doukara'nın pasında topla buluşan Umar'ın ceza alanında vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 20. dakikada, Numan Çürüksu'nun geri pasında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasında kaleci Hakan Arıkan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Eze'ye aktarmak istedi. Araya giren Maxsö, topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarı 63. dakikada Bourabia'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu güçlükle çıkardı. 69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza alanında öne çıkan kaleci Hakan Arıkan, topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 90. dakikada, ceza sahasının yakınında kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'in vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı. Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.