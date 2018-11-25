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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Bursaspor'dan çok önemli 3 puan

25 Kasım 2018, Pazar 20:15
Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor, Akhisarspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor-Bursaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Akhisarspor, Manu ile öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Barbosa'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı arka direkteki Onur Ayık, altıpas içinde uygun durumdaki Manu ile buluşturdu. Manu da topu filelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Bursaspor'da Tunay Torun'un sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

37. dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Fatih Öztürk yumruklayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

45+2. dakikada Bursaspor farkı bire indirdi. Tunay Torun'un ceza sahası dışından sağ köşeden içeriye ortasında altıpas üzerinde Mehmet Umut Nayir, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

Akhisarspor, müsabakanın ilk devresini 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada Josue'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Manu'nun vuruşunda, çizgi üzerinde Mehmet Umut Nayir, meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.

65. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Saivet'in derinlemesine pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut Nayir, düzgün bir vuruşlu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

74. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Latovlevici'nin ortasında Mehmet Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. 

75. dakikada Bursaspor'da Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk golü önledi, pozisyonun devamında boşta kalan meşin yuvarlağı Akhisarspor savunması uzaklaştırdı. 

85. dakikada Bursaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Akhisarspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında boşta kalan topa gelişine sert vuran Latovlevici, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3

87. dakikada Akhisarspor beraberliğe yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Güray Vural'ın vuruşunda kaleci Okan Kocuk'u geçen topu, Ertuğrul Ersoy çizgiden çıkardı. 

90+4. dakikada Bursaspor 4. golünü buldu. Sol çaprazdan çalımlarla ceza alanına giren Chedjou'nun şutunda kaleci Fatih Öztürk'ten dönen topu önünde bulan Ramazan Keskin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

Müsabaka, konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, bursaspor
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