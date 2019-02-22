Bursaspor taraftarı Yemen’i unutmadı

Yeşil-beyazlı taraftarlar, iç savaşın devam ettiği Yemen’de yardıma muhtaç kişilere ulaştırılması amacıyla aralarında topladıkları 130 bin lirayı Sadakataşı Derneğine teslim etti.

Bursaspor taraftarları, iç savaşın devam ettiği Yemen’de yardıma muhtaç kişilere ulaştırılması amacıyla Sadakataşı Derneği aracılığıyla nakdi yardımda bulundu. Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı taraftarlar, topladıkları 130 bin lirayı Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat aracılığıyla Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal’a ulaştırdı. Bölgede acil yardım ekibi bulunan derneğin koordinasyonunda ihtiyaç sahibi Yemenli ailelere un, pirinç, şeker, konserve, yemeklik yağ ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, ekmek, içilebilir temiz su, hijyen paketi, ilaç, kurban eti, battaniye ve yatak dağıtılacak. Tıbbi imkansızlıkların yaşandığı bölgelere ise mobil klinikle ulaşılarak hastaların tedavi ve kontrolleri yaşadıkları kamplarda yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdal, Yemen’de yaşanan insani kriz için “Yemen için ses ver Türkiye” çağrısıyla herkesi harekete geçmeye davet ettiklerini hatırlattı.

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