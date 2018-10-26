Bursaspor'u rahatlatan 3 puan

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

2. dakikada Bursaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, ceza sahası sağ çaprazından Tunay Torun'un ters tarafa ortasında sol çaprazda topu kontrol eden Latovlevici, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 10. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında topu kapan Tunay Torun, ceza sahasında kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kalenin solundan auta yolladı. 26. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasından seken topla sağ kanatta buluşan Burak Kapacak, ceza alanına ortasını yaptı. Tunay Torun'un kafa vuruşunda, Merih Demiral son anda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. 36. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Burak Kapacak'ın ara pasında Stancu, kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldı. Stancu'nun şutunda, Haydar Yılmaz topun ağlara gitmesine izin vermedi. 45+2. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Latovlevici'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Aytaç Kara, şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken top, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-0 Maçın ilk yarısı, Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 58. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında Aytaç Kara topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti. Müsabaka, Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. AA

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