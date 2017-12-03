Çakır'a UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain arasında 5 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak B Grubu müsabakasında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. AA

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