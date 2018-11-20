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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çalışın, tevekkül edin, Allah yardım eder

20 Kasım 2018, Salı 23:45
Beşiktaş ve millî takımın eski yıldız futbolcularından Nihat Kahveci, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Spor Söyleşileri” programında öğrencilerle bir araya geldi. Kahveci, “Hayâl kurun, çalışın ve tevekkül edin. Allah yardım eder” öğüdünde bulundu.

ÇOCUKLUĞUM BAĞCILAR’DA GEÇTİ

Eski Milli futbolcu Nihat Kahveci, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Spor Söyleşileri” programında öğrencilerle bir araya geldi. Kahveci, EURO 2024’ün Türkiye’ye verilmemesini “Çok iyi hazırlanılmış bir organizasyon. Saha ve tesis olarak eksiğimiz yok fazlamız var. Siyasi olarak verilmedi” diye yorumladı. Kendisi de Bağcılarlı olan Kahveci, gençlere “Hayal kurun ama tevekkül de lâzım. Çalışın, tevekkül edin Allah yardım eder” tavsiyesinde bulundu. Nihat Kahveci, Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve moderatörlüğünü spor spikeri Yasin Dallı’nın yaptığı “Spor Söyleşileri” programına katıldı. Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Kahveci’yi eşi Fulya Sever  de yalnız bırakmadı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA FAVORİM BEŞİKTAŞ

Milli futbolcunun unutulmaz gollerinin izletildiği sunumla başlayan programda Kahveci, konuşmasına Süper Lig değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ı favori gören Kahveci, “7 maçta 7 puan alan Fenerbahçe yarışın gerisinde. Bu futbol hiçbir taraftarı memnun etmez. Çok değerli başkanları var. Başkanlık kavramını başka bir yere taşıdı. Ama futbol çok farklı bir meslek. Futbolda istikrarı sağlamak için sahada galip gelmeniz gerekiyor maalesef bütün maçları kaybettiği için şu an karışık durumda ama Fenerbahçe bu durumlara alışık” dedi.

 

MİLLî TAKIMIN BAŞINDA TÜRK HOCA İSTİYORUM

TV yorumculuğu da yapan sporcu, milli takım ve Mircea Lucescu ile yönlendirilen soruya ise “Lucescu  çok iyi bir teknik direktör. Ama ben Türkiye’de doğmuş büyümüş, Avrupa şampiyonası görmüş ve kaptanlığını yaptığım milli takımda Türk hoca görmek istiyorum. Çünkü konuştuğunda teknik direktörün duyguların almak istiyorum. Tercüman vasıtasıyla bana iletmesini istemiyorum. Biz duygularımızla oynayan bayraktaki kanı, ayı ve hilâli hisseden insanlarız. Ve milletimizin dualarıyla bir şey başardık. Yabancı hoca geldikten sonra milli takımın insanlardan uzak olduğunu görüyorum” cevabını verdi.

 

EURO 2024 TÜRKİYE’YE SİYASİ OLARAK VERİLMEDİ

KAHVECİ, EURO 2024’ün Türkiye’ye verilmemesini, “Çok iyi hazırlanılmış bir organizasyon. Saha ve tesis olarak eksiğimiz yok fazlamız var. Ben hak ettiğimize inanıyorum. Ama maalesef işin içine başka şeyler giriyor. Türkiye’ye bakış açısından dolayı ve siyasi olarak verilmedi” diye yorumladı. Kendisi de Bağcılarlı olan Kahveci, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Ben de sizin gibi Bağcılar’da doğdum. Sokaklarda futbol oynayarak büyüdüm. Orhangazi Lisesi’nden mezun oldum. Hayal kurmaktan korkmayın. Arkadaşlarınız size gülecek bu nasıl hayal diye? Korkmayın cesaretle hayal kurun ama tek hayal kurmakla olmuyor, tevekkül de lâzım. Tevekkül edin. Siz çalışın, elinizden geleni yapın. Dua edin, Allah yardım eder.” 

 G.SARAY MUHTEŞEM BİR TAKIM

Nihat Kahveci, “Başkan Ali Koç, facia olmazsa devre arasına kadar hocamızla devam edeceğiz demişti. 3-0 yenilmek facia değil. Rize’de kıyamet koptu. Bundan daha büyük bir facia olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu. Galatasaray’ın muhteşem bir takım olduğunu dile getiren Kahveci, başarılı kadrosu nedeniyle Süper Lig’de şampiyonluk favorisinin de Beşiktaş olduğunu söyledi.

 

Etiketler: nihat kahveci
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