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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Çaykur Rizespor, Okan Buruk'a emanet

24 Eylül 2018, Pazartesi 19:20
Çaykur Rizespor'da, Okan Buruk ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine getirelen Okan Buruk ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Okan Buruk ile anlaşmış olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Okan Buruk'a güvendiklerini kaydeden Yardımcı, "İlk maçımız Fenerbahçe'yle olacak. Büyük bir maç. Bunu fırsata çevirebiliriz. Tüm Türkiye'deki Rizelilere sesleniyorum. Bizi desteklesinler. Yeni havamızı ve ruhumuzu yaşayalım." dedi.

Okan Buruk ise kendisine layık görülen bu görevden dolayı Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederek, "Sosyal medya üzerinden Rizeliler destek verdiler. Ben de onlarla birlikte olmak istedim. Takımı hak ettiği yere taşıyacağız. Ligde bitime 28 hafta var. Sabırla ve güvenle takımı güzel yerlere taşıyacağız. Taraftarların her zaman takıma destek olmalarını istiyorum. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Çalışıp, en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu. 

Çaykur Rizespor'da yeni başkan Hasan Kartal 

Öte yandan kulüp başkanlığı görevine ise Hasan Kartal getirildi.

Kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Hasan Kemal Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde görevi devrettiği Hasan Kartal ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Yardımcı, burada yaptığı açıklamada, Rizespor AŞ. olarak kendi içlerinde görev değişikliği kararı aldıklarını belirtti.

Rizespor AŞ.'de yönetim kurulunun kendi içinde görev değişikliğine gittiğini vurgulayan Yardımcı, "Yönetim kurulumuzun onayı ile istifa ederek, görevi Hasan Kartal'a devrediyorum. Ben, Hasan Kartal'ın yönetimine destek olacağıma, ihtiyaç halinde, istediği an istediği göreve hazır olduğum sözünü verdim. Rizespor AŞ.'nin yeni başkanı Hasan Kartal'dır. Diğer görevler aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

Yardımcı, Rizespor Derneği yönetiminin de aynı şekilde devir olacağına vurgu yaparak, "Her şey, Cumhurbaşkanımızın bilgi ve onayı dahilinde yapılmıştır." diye konuştu.

Kartal: Hep beraber olduğumuz için hiçbir sıkıntı yaşanmayacak

Rizespor AŞ.'nin başkanlığına getirilen Hasan Kartal, mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yaptığını hatırlattı. 

Hasan Kemal Yardımcı'nın Rizespor sevgisinin çok büyük olduğunun altını çizen Kartal, "İhtiyaç olunan yerde joker gibi kullanılır. Çok stres yaşadı. Sıhhatinde sıkıntı olabileceği sebebiyle görevi bize tevdi ettiler. Hep beraber olduğumuz için hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızın kendisini başkan gibi hissetmesi gerekiyor. Bize verilen destekle Çaykur Rizespor'u çok iyi bir yere getirebileceğimizden emin olabilirsiniz. Biz Rizeliyiz. Rize'yi sevdiğimiz için bu yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyespor Kulübündeki başkanlık görevini bırakacağını kaydeden Kartal, "Orayı pilot takım olarak değerlendirebileceğimiz düşüncesindeyim. Çünkü orayı bir çocuk gibi büyüttük. Etimesgut Belediyespor'daki yöneticilerin borçlardan sorumlu olması uygulamasını Rizespor Derneğine de getirebiliriz." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: çaykur rizespor
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