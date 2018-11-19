Çebi, Orman’ın karşısında başkan adayı olacak mı?

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI FİKRET ORMAN’IN DİVAN’DA MUHALEFETE ÇATARAK, “2019 MAYIS AYINDA SEÇİM VAR VE BEN DE ADAYIM. GELİN SİZ DE ADAY OLUN” ÇAĞRISI ÜZERİNE GÖZLER ESKİ YÖNETİCİ AHMET NUR ÇEBİ’YE ÇEVRİLDİ.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın geçen Cumartesi günü 2018 Yılı 4. Olağan Divan Toplantısı’nda tepki gösterdiği muhalefete meydan okuyarak, “2019 Mayıs ayında seçim var ve ben de adayım. Gelin siz de aday olun” çağrısına eski yönetici Ahmet Nur Çebi’nin nasıl bir cevap vereceği siyah-beyazlı camiada merakla bekleniyor. “Biz bu göreve tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik” diyen başkan Fikret Orman şunları söylemişti: “Altı senedir başkanlık görevini yürütüyorum. Kırktan fazla Genel Kurul ve Divan Kurulu Toplantısı bu süreçte yaşandı. Zor bir dönemde göreve geldik ve zor dönemler atlattık. Zor günlerde en büyük destekçimiz taraftarlarımızdı. Türkiye’de ve CAS’ta davalar, Avrupa’dan men ve feda sezonundan bugünlere geldik. Vodafone Park’ı yaptık, kulübü yeniden yapılandırdık ve atılımlar yaptık..

BİZE SAHİP ÇIKMAYANLARA KIRGINIM

Hiçbir zaman taraftarlara oynamadım. Hep doğru olanı yapmaya gayret ettim. Yalanlarla insanları etkilemeye çalışanlar, varsa projelerini anlatsınlar. Beşiktaş’ta iktidar mücadelesi sandıkla olur. Ben de iktidar mücadelesini sandıkta verdim. Üçüncü şampiyonluğu kovalamak yerine bütçeyi kısmalıydık belki. Döviz kurunun bu seviyelere geleceğini tahmin edemedik. 2019 Mayıs ayında seçim var ve ben de adayım. Gelin siz de aday olun. Beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz bu göreve tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz. Pusu kültürüne sahip olanlar Beşiktaş’ın kötü gitmesini bekliyor. Taraftarlarımızı kandıranlara ve bize sahip çıkmayanlara kırgınım. Beşiktaş’ın parasını yediğimize dair bir tane fatura çıkartsınlar. Tek dertleri ağzımdan çıkacak kötü laflarla taraftarları yönlendirmek. Elinde belge olup da çıkartmayan namerttir.”