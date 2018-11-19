"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Çebi, Orman’ın karşısında başkan adayı olacak mı?

19 Kasım 2018, Pazartesi 20:43
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI FİKRET ORMAN’IN DİVAN’DA MUHALEFETE ÇATARAK, “2019 MAYIS AYINDA SEÇİM VAR VE BEN DE ADAYIM. GELİN SİZ DE ADAY OLUN” ÇAĞRISI ÜZERİNE GÖZLER ESKİ YÖNETİCİ AHMET NUR ÇEBİ’YE ÇEVRİLDİ.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın  geçen Cumartesi günü 2018 Yılı 4. Olağan Divan Toplantısı’nda tepki gösterdiği  muhalefete meydan okuyarak, “2019 Mayıs ayında seçim var ve ben de adayım. Gelin siz de aday olun” çağrısına eski yönetici Ahmet Nur Çebi’nin nasıl bir cevap vereceği siyah-beyazlı camiada merakla bekleniyor. “Biz bu göreve tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik” diyen başkan Fikret Orman şunları söylemişti:  “Altı senedir başkanlık görevini yürütüyorum. Kırktan fazla Genel Kurul ve Divan Kurulu Toplantısı bu süreçte yaşandı. Zor bir dönemde göreve geldik ve zor dönemler atlattık. Zor günlerde en büyük destekçimiz taraftarlarımızdı. Türkiye’de ve CAS’ta davalar, Avrupa’dan men ve feda sezonundan bugünlere geldik. Vodafone Park’ı yaptık, kulübü yeniden yapılandırdık ve atılımlar yaptık..

 

BİZE SAHİP ÇIKMAYANLARA KIRGINIM

Hiçbir zaman taraftarlara oynamadım. Hep doğru olanı yapmaya gayret ettim. Yalanlarla insanları etkilemeye çalışanlar, varsa projelerini anlatsınlar. Beşiktaş’ta iktidar mücadelesi sandıkla olur. Ben de iktidar mücadelesini sandıkta verdim. Üçüncü şampiyonluğu kovalamak yerine bütçeyi kısmalıydık belki. Döviz kurunun bu seviyelere geleceğini tahmin edemedik. 2019 Mayıs ayında seçim var ve ben de adayım. Gelin siz de aday olun. Beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz bu göreve tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz. Pusu kültürüne sahip olanlar Beşiktaş’ın kötü gitmesini bekliyor. Taraftarlarımızı kandıranlara ve bize sahip çıkmayanlara kırgınım. Beşiktaş’ın parasını yediğimize dair bir tane fatura çıkartsınlar. Tek dertleri ağzımdan çıkacak kötü laflarla taraftarları yönlendirmek. Elinde belge olup da çıkartmayan namerttir.” 

 

Etiketler: orman, çebi
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de Mavi Marmara şoku

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    📷

    Bildiğiniz kıraathanelere benzemez

    Filistin’de gazeteciler namlunun ucunda

    Televizyona 6 saat, kitaba 6 dakika

    SMA ilaçları için çağrı

    BM Sözcüsü: Çavuşoğlu ve Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü

    Hoş geldin Yâ Resûlallah... Mevlid-i Şerif dualarla idrak ediliyor...

    Kışın neden kilo alırız?

    Darbeciler mi hesaba çekiliyor, muhalefet mi?

    Ekonomide ciddi sıkıntı var

    MHP, 30 adayını daha belirledi

    Seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu

    18’inin başından vuruldu: 52 Filistinli çocuk 2018'de İsrail tarafından şehit edildi!

    TürkAkım Projesi'nin deniz bölümü tamamlandı

    UCM'den İsrail'in işlediği suçların soruşturulması talebi

    'AB ile Türkiye Suriye konusunda hemfikir'

    'Afetlerden en çok çocuklar etkileniyor'

    Ruhani: ABD'ye boyun eğmeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail'de Mavi Marmara şoku
    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıkları giderilmeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler! Bu kurula “evet” diyebilir misiniz?
    Genel

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe İsmet’e yaradı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Salât ü selam metninin kaynağı nedir?
    Genel

    İslâmi cemaatlerin siyasallaşması
    Faruk ÇAKIR

    Makamla, mevki, para
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmemiz kimyasallaşırken - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.