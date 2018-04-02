Celtic taraftarı İsrail'e yine tepki gösterdi, Filistin'e destek verdi

Futbol dışı konulara büyük hassasiyet gösteren Celtic taraftarı, yaşanan haksızlıklara karşı verdikleri mücadeleyle göze çarpıyor.

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in taraftarları, futbol dışındaki konulara gösterdikleri hassasiyet ve yaşanan haksızlıklara karşı verdikleri mücadeleyle dikkati çekiyor.

Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlileri, lig maçı sırasında salladıkları Filistin bayraklarıyla destekleyen Celtic taraftarları, geçmişte de bu tip hassasiyetleriyle adlarından söz ettirdi.

Hayatta kalmak için İrlanda'dan İskoçya'ya göç eden halk tarafından kurulan köklü kulübün taraftarları, karşılaşmalar sırasında açtıkları pankart, bayrak ve düzenledikleri yardım kampanyalarıyla mağdurların sesi olmaya devam ediyor.

Celtic taraftarlarından Filistin'e anlamlı destek

İsrail'e tepki

Celtic taraftarları, son olarak 31 Mart'ta takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu birçok Filistinli hayatını kaybetmişti.

ABD'ye tepki

İskoçya temsilcisi Celtic'in taraftarları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına, açtıkları pankartla tepkide bulundu.

Celtic taraftarları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını, geçen sene 10 Aralık'ta 2-2 berabere kaldıkları Hibernian deplasmanında açtıkları pankartla eleştirdi.

Kendilerine ayrılan deplasman tribününde Trump'ın kararına tepki gösteren İskoç taraftarlar, pankartta "Kudüs, Filistin'dir" ifadesine yer verdi.

Filistin'e destek ceza getirdi

Celtic taraftarları, Hapoel Beer-Sheva ile 17 Ağustos 2016'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu ilk maçının öncesinde Filistin bayrakları açtı.

Filistin'i desteklemek amacıyla yapılan bu davranış, UEFA'nın kulübe para cezası vermesine neden oldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, maçta Filistin bayrağı açılması nedeniyle İskoç kulübünü 10 bin avro para cezasına çarptırdı.

Filistinli çocuklar harçlıklarını bağışladı

Batı Şeria'daki Ed-Dehişa Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinli çocuk, UEFA'nın Celtic'e verdiği para cezasını ödemek için harçlıklarını bağışladı.

Beytüllahim yakınlarında bulunan İbda Kulübü binası önünde toplanarak İskoç takımına destek içerikli dövizler taşıyan çocuklar, daha sonra UEFA'nın takıma verdiği para cezasının karşılanması için harçlıklarını topladı.

Filistinliler için yardım kampanyası düzenlendi

Celtic'in taraftarları, kulübe verilen para cezasının ardından Ağustos 2016'da Filistin için yardım kampanyası da düzenledi.

Green Brigade (Yeşil Tugay) adlı taraftar grubu öncülüğünde bir internet sayfasında yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım kampanyasına ilişkin, "UEFA'nın dar görüşlü ve siyaseten partizanca tutumunu, futbola olumlu bir katkıya dönüştürmekte kararlıyız ve bu yüzden #matchthefineforpalestine kampanyasını başlatıyoruz. 15 bin sterlin toplamayı amaçlıyoruz. Bağışlanan para, Beytüllahim’deki Aida Mülteci Kampı’na eşit olarak paylaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.