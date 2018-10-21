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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cenk Tosun, bu sezon ikinci golünü kaydetti

21 Ekim 2018, Pazar 22:51
Premier Lig'in 9. haftasında Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un bir gol attığı maçta Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Goodison Park'ta Crystal Palace'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede konuk takım, 60. dakikada Luka Milivojevic'in kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Everton, 87. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 89. dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya 67. dakikada Bernard'ın yerine giren Cenk Tosun, bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla Everton, üst üste 3. maçını kazanarak 15 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi. Dört maçtır galip gelemeyen Crystal Palace ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

AA

Etiketler: everton, cenk tosun
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