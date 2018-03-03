Cenk Tosun Premier Lig'deki ilk golünü attı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan, ilk iki maçta ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı Burnley maçının 20. dakikasında Premier Lig'deki ilk golünü attı

Devre arasında Beşiktaş’tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11’deki yerine geri döndü ve ilk golünü attı. Premier Lig’de Burnley ile karşılaşan Everton’da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun’u ileri uçta görevlendirdi.

Cenk Tosun, maçın 20. dakikasında golünü attı.

Premier Lig’de bu sezon 4 maça çıkan Cenk Tosun böylece ilk golünü atmış oldu.