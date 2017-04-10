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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Çeyrek final heyecanı başlıyor

10 Nisan 2017, Pazartesi 17:35
UEFA'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. Avrupa'nın en güçlü 8 takımının yarı finale yükselmek için karşılaşacağı maçlar da dikkat çeken eşleşmeler var. İlk maçların yarın ve 11 Nisan'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde rövanşlar ise 18 ve 19 Nisan'da oynanılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın 2 karşılaşma var. Juventus ve Barcelona, Torino'da ki Juventus Stadyumunda karşılaşacaklar. 21.45'te başyayacak olan bu zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonun'dan Szymon Marciniak yönetecek. 

Gecenin ikinci maçında ise Borussia Dortmund ve Monaco, Signal Iduna Park'da karşalaşacaklar. 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonun'dan Daniele Orsato yönetecek. 

Şampiyonlar Ligi'nde 12 Nisan akşamıda 2 karşılaşma oynanacak. Karşılaşmanın programı ve hakemleri şu şekilde: 

21.45 Bayern München - Real Madrid : Nicola Rizzoli (ITA)

21.45 Atlético Madrid - Leicester City: Jonas Eriksson (İSV)

DHA

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