Çeyrek finale, güçlü Meksika'yı mağlup eden Brezilya yükseldi

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Brezilya, çeyrek finalde Belçika-Japonya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Neymar, ceza sahası içinde şık bir çalımla iki rakibinden kurtuldu. Yıldız oyuncu, sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken, kaleci Ochao'nun elinden dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasına girip sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, top kaleci Ochoa'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldığı şık pasla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Willian'ın sert şutunda, kaleci Ochoa parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

88. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Fernandinho'nun pasıyla Neymar sol taraftan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla attığı şut, kaleci Ochoa'nın ayağından arka direğe açıldı. Müsait durumdaki Firmino, topu ağlara gönderdi: 2-0

Mücadele, Brezilya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya, organizasyon tarihinin en golcü takımı unvanının da sahibi oldu.

Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde Almanya'nın 224, Brezilya'nın 221 golü bulunuyordu. Almanya turnuvaya yalnızca 2 gol bularak veda etti ve gol sayısı 226'da kaldı.

Bu karşılaşma öncesinde Almanya ile eşit durumda bulunan Brezilya, Meksika ağlarını 2 kez havalandırarak, bu organizasyondaki 7'nci, Dünya Kupası tarihindeki ise 228. golünü kaydederek zirvenin tek başına sahibi oldu.

Bu sıralamada 3. basamakta, gol sayısı 134 olan Arjantin yer alıyor. Dördüncü sıra ise Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'ya ait. Avrupa temsilcisi, organizasyon tarihinde 128 kez gol sevinci yaşadı. Sıralamanın beşinci basamağında da çeyrek finalist ekiplerden Fransa, 113 golle yer alıyor.