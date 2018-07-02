"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Çeyrek finale, güçlü Meksika'yı mağlup eden Brezilya yükseldi

02 Temmuz 2018, Pazartesi 19:00
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Brezilya, çeyrek finalde Belçika-Japonya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

 

25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Neymar, ceza sahası içinde şık bir çalımla iki rakibinden kurtuldu. Yıldız oyuncu, sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken, kaleci Ochao'nun elinden dönen topu, savunma uzaklaştırdı. 

33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasına girip sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, top kaleci Ochoa'dan döndü. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldığı şık pasla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Willian'ın sert şutunda, kaleci Ochoa parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. 

88. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Fernandinho'nun pasıyla Neymar sol taraftan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla attığı şut, kaleci Ochoa'nın ayağından arka direğe açıldı. Müsait durumdaki Firmino, topu ağlara gönderdi: 2-0

Mücadele, Brezilya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya, organizasyon tarihinin en golcü takımı unvanının da sahibi oldu. 

Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde Almanya'nın 224, Brezilya'nın 221 golü bulunuyordu. Almanya turnuvaya yalnızca 2 gol bularak veda etti ve gol sayısı 226'da kaldı.

Bu karşılaşma öncesinde Almanya ile eşit durumda bulunan Brezilya, Meksika ağlarını 2 kez havalandırarak, bu organizasyondaki 7'nci, Dünya Kupası tarihindeki ise 228. golünü kaydederek zirvenin tek başına sahibi oldu. 

Bu sıralamada 3. basamakta, gol sayısı 134 olan Arjantin yer alıyor. Dördüncü sıra ise Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'ya ait. Avrupa temsilcisi, organizasyon tarihinde 128 kez gol sevinci yaşadı. Sıralamanın beşinci basamağında da çeyrek finalist ekiplerden Fransa, 113 golle yer alıyor.

AA

Etiketler: dünya kupası, brezilya, meksika, çeyrek final
Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Medya nereye gidiyor?

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

    İnancımız bunu gerektiriyor

    İhracat da ithalat da azaldı

    Yeni sistem öğrencileri zorladı

    Ermenistan: Türk-Ermeni ilişkilerinde herhangi bir gelişme beklenmiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı

    Belçika geriden gelerek çeyrek finale adını yazdırdı

    Suudi Arabistan'dan İsrail'i 'kınadı'

    Mazbatasını alan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan önemli açıklamalar

    ABD vatandaşı emekli asker Müslüman oldu

    UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı

    Muharrem İnce 24 Haziran akşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    AİHM’den 17 yıl sonra ihlal kararı

    Çeyrek finale, güçlü Meksika'yı mağlup eden Brezilya yükseldi

    Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

    TBMM Başkanı Kahraman: Her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum

    AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Genel

    İnancımız bunu gerektiriyor
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Genel

    Medya nereye gidiyor?
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    Kemer sıkma operasyonları başlayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.