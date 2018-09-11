Chelsea'dan 'hicri yeni yıl' tebriği

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hicri yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün Müslüman takipçilerimize mutlu bir yıl diliyoruz." denildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alındığı hicri takvimin ilk ayı olarak hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bugün başladı. *** Tıklayınız: Yeni bir hicret yılına daha girdik AA

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