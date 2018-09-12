Chelsea'dan sonra Arsenal'den de 'hicri yeni yıl' tebriği

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, hicri yeni yıl nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği Londra ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hijri1440" etiketiyle Müslümanların yeni yılı kutlandı. Happy Islamic New Year to everyone celebrating #Hijri1440 pic.twitter.com/uIcFJt8xKI — Arsenal FC (@Arsenal) 12 Eylül 2018 Premier Lig'in bir başka ekibi Chelsea de dün hicri yeni yıl için kutlama mesajı yayımlamıştı. Chelsea'dan 'hicri yeni yıl' tebriği Yeni bir hicret yılına daha girdik Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alındığı hicri takvimin ilk ayı olarak hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı dün başladı. AA

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