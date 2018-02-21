Chelsea ve Barcelona, 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında ev sahibi ekip Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 75. dakikada Lionel Messi'nin golüyle skorda eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Londra ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başardı. AA

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