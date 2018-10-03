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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cocu: İstifa ile ilgili bir konuşma olmadı

03 Ekim 2018, Çarşamba 19:07
Phillip Cocu, ''Ali Koç ile aramızda istifa ile ilgili bir konuşma olmadı'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın Spartak Trnava ile mücadele edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu açıklamalarda bulundu.

Spartak Trnava maçının çok önemli bir maç olacağını dile getiren Phillip Cocu, "Son maçta soru almadığım için sizlerden özür dilerim.  Genellikle aslında hep bu soruları cevaplandırırım ama o akşam hayal kırklığı çok üst düzeydeydi. Yüksek duygular içindeydim ve bazen kısa tutmak en iyisidir" dedi.

"FENERBAHÇE HİÇ ALIŞIK OLMADIĞI BİR DURUMDA"

Cocu, en kısa sürede ayağa kalkmayı başarmaları gerektiğini ifade ederek, "Herkes bu durumu değiştirmek adına elinden geleni yapıyor. Bu durumdan kimse mutlu değil. Hasan Ali de açıkladı zaten Fenerbahçe hiç alışık olmadığı bir durumda. Sadece bireysel olarak performans alamamalıyız. Bizim istediğimiz takım halinde bu işi başarmak. Biz bir şey başaracaksak farklı milletlerden oyuncuları bir araya getirerek bu işi başaracağız. Hem saha içinde hem de dışında bu değişimin ne kadar zorlu olduğunun farkımdayız. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe için olması gereken pozisyon değil. Son karşılaşmada yaşadığımız hayal kırıklığı son derece fazlaydı. İstediğimiz skoru alabileceğimizi gösteremedik'' şeklinde konuştu.

"SKRTEL'İN VARLIĞI BU TAKIM İÇİN ÖNEMLİ"

Cocu, sakatlığı sona eren Skrtel ile ilgili olarak, ''Evet döndü antrenmanlara katıldı. Mutluyuz tekrar aramıza döndüğü için. Varlığı bu takım için önemli'' diye konuştu.

"İSTİFA KONUSU DOĞRU DEĞİL"

Phillip Cocu, Başkan Ali Koç ile arasında istifa etmesi yönünde çıkan haberler hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok, doğru değil. Comolli ile irtibat halindeyiz. Bu yolculuğa birlikte çıktık. Bu durumdan hepimiz rahatsızız. En hızlı şekilde bu durumdan çıkmak istiyoruz. Tek söyleyeceğimiz aramızda çok konuşma oldu. Böyle bir konuşma olmadı. Sadece yarınki maçı bekliyoruz."

DHA

Etiketler: cocu, fenerbahçe
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