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6 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Çok değerli 3 puan Türkiye'nin

05 Eylül 2017, Salı 23:45
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek puanını 14'e çıkardı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek puanını 14'e çıkardı.

İlk yarı

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. 

2. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Modric'in pasında Kalinic ceza sahası dışında topla buluştu. Kalinic'in bekletmeden çektiği şut, kaleci Volkan Babacan'ın kucağında kaldı. 

5. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Orta sahada aldığı topla hızla Türkiye ceza sahasına ilerleyen Brozovic, sağdan bindiren Kovacic'in önüne pasını bıraktı. Ceza sahası içinde kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Kovacic'in sağ çaprazdan sert şutunu Volkan güçlükle kornere çeldi. 

10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Modric'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın ters vuruşunda top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu Mehmet Topal son anda rakibinden önce araya girerek uzaklaştırdı. 

11. dakikada A Milli Takım net bir pozisyondan yararlanamadı. Oğuzhan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, altı pas üzerindeki Cenk Tosun'a yerden pasını gönderdi. Cenk yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top az farkla direğin dibinden auta çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 

Takım kadroları

21:45'te başlayan Türkiye-Hırvatistan maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Viktor Kassai, Vencel Toth, György Ring (Macaristan)

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kalinic

Ukrayna maçından 7 farklı isim ilk 11'de

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Ukrayna maçına göre Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. 

Lucescu, Hırvatistan karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan oluşturdu. 

Deneyimli teknik adam, Ukrayna maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi.

Arda Turan ilk 11'e döndü

Kosova karşılaşması öncesinde A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan ancak Lucescu tarafından milli takım kadrosuna dahil edilen Arda Turan, Hırvatistan maçında ilk 11'de sahaya çıktı. 

Üç gün önce oynanan Ukrayna karşılaşmasına yedekler arasında başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Arda, bu kez ilk 11'de yer buldu. Ay-yıldızlı ekipte Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Yunus Mallı ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Yusuf Yazıcı, Tolga Ciğerci ve Enes Ünal ise kadroda bulunmadı.

Kaptan Arda Turan 

A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçında Arda Turan, sahaya kaptan olarak çıktı. 

Kosova maçında Mehmet Topal, Ukrayna maçında ise Emre Belözoğlu sahaya kaptan olarak çıkmıştı. Arda, iki maç aradan sonra kaptanlık pazubandını yeniden koluna taktı.

Arda Turan, ayrıca A Milli Takım'da 99. maçını Hırvatistan önünde oynadı.

Bakan Bak da millileri yalnız bırakmadı

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu mücadeleyi tribünden takip etti.

Ayrıca bazı Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.

Nuri Şahin, doğum gününde sahada

A Milli Takım oyuncularından Nuri Şahin, doğum gününde oynanan Hırvatistan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. 

Deneyimli oyuncu için, Hırvatistan karşılaşması öncesinde kamp yapılan otelde pasta kesilerek doğum günü kutlandı. Nuri, Ukrayna maçında forma şansı bulamamıştı.

35 bin Türk Bayrağı

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile oynadığı kritik mücadele için TFF, taraftarların oturacağı koltuklara 35 bin Türk bayrağı bıraktı. 

Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte bayraklarla ay-yıldızlı ekibe destek verdi. 

Hırvatistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, stat çevresinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı önüne etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitlik aktiviteler gerçekleştirildi. 

Tribünlerin üzerine ise dev boyutta, "Sen tribünde ay, milliler sahada yıldız olsun!" afişi asıldı. 

Karşılaşma için iki takım sahaya çıktığı anda da maraton tribününde üzerinde milli futbolcuların sevinç fotoğrafınının ve "Hep birlikte yeni zaferlere" yazılı dev koreografi açıldı.

Maça ilgi büyük oldu

Türkiye-Hırvatistan maçına taraftarların ilgisi büyük oldu.

Eskişehir'deki 34 bin 930 kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan maçta, tribünler tamamen doldu. Bu karşılaşma için satışa çıkarılan biletler günler öncesinden tükenmişti. 

Hırvatistan Futbol Federasyonunun, misafir tribününde kendileri için ayrılan kontenjanı kullanmayacağını açıklamasının ardından Hırvat taraftarlara ayrılan tribün biletleri de Türk taraftarlara satılmıştı.

AA

Etiketler: milli takım, türkiye, hırvatistan
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