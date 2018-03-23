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24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

''Çok mutluyum''

23 Mart 2018, Cuma 23:50
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendikleri hazırlık maçında takımının istediklerini sahaya yansıttığını söyledi.

​Lucescu'nun, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından konuk takım teknik direktörü Martin O'Neill'in toplantısının uzun sürmesine tepki gösterdiği iddia edildi.

Basın toplantısı düzenlemeyen Lucescu, karma alanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İyi bir maç çıkardıklarını belirten Lucescu, şunları kaydetti:

"Ekip istediğimi yaptı. Oyunun tamamen hakimiydi. İlk yarı biraz daha iyiydi. Dokuz şut attık. Çok mutluyum. Böyle devam etmek istiyoruz. Bu akşamki oyunumuzu diğer maçta da sürdürmek istiyoruz."

Milliler, tek golle kazandı

AA

Etiketler: milli takım, lucescu
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