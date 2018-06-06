CONIFA Dünya Kupası maçları devam ediyor

Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin başkenti Londra FIFA üyesi olmayan ülke ve bölge takımlarının turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) Dünya Kupası'nda 'uluslar, de facto uluslar, bölgeler, azınlık halkları ve spor etkinliklerinden mahrum bırakılmış bölgelerin uluslararası futbol takımlarının temsilcileri' mücadele ediyor. KKTC de turnuvada O takımlar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Abhazya, Batı Ermenistan, Tibet, Pencap da yer alıyor. Turnuvaya resmi olarak Somali'nin Barawa kenti ev sahipliği yapıyor ancak maçlar Londra'da oynanıyor. 'Non-FIFA World Cup' olarak bilinen turnuva 2013 yılında CONIFA Dünya Kupası adını aldı. 31 Mayıs’ta başlayan organizasyon 9 Haziran’da sonra erecek. İki yılda bir yapılan CONIFA Dünya Kupası son olarak 2016'da Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde yapıldı ve ev sahibi takım şampiyonluğa ulaştı. FIFA üyesi olmayan federasyonların üye olduğu CONIFA dünya genelinde 334 milyon kişiyi temsil ediyor. CONIFA Dünya Kupası grupları: 1.Grup: Barawa, Ellan Vannin, Tamil Eelam, Cascadia 2.Grup: KKTC, Abazya, Felvidek, Tibet 3.Grup: Padanya, Sekelistan, Kiribati, Matabeleland 4.Grup: Panjab, Birleşik Koreliler, Batı Ermenistan, Kabylia Euronews Türkçe

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