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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cüneyt Çakır bir ilke imza atacak

29 Mart 2018, Perşembe 21:39
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.

Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.

Cüneyt Çakır üst üste 2. kez

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk Türk hakem olacağı belirtildi.

Açıklamada, Çakır'ın, yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile üst üste 2 Avrupa Şampiyonası ve 2 Dünya Kupası'nda maç yöneterek dünya klasmanında çok önemli bir başarıya imza atacağı vurgulandı.

2001 yılında Süper Lig hakemi olarak düdük çalmaya başlayan Çakır'ın 17 sene boyunca bu ligde 292 maç yöneterek en fazla maç yöneten Türk hakem olduğu belirtilen açıklamada, kariyeriyle ilgili şunlar kaydedildi:

"2007'deki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan Çakır, 2009'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, 2011'de Kolombiya'da yapılan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda turnuvanın açılış maçı ve yarı final maçı da olmak üzere toplam 5 maçta görev aldı. Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Türkiye 2013'te de görevdeydi. Cüneyt Çakır, her iki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın da açılış maçını yönetme başarısı gösterdi. Çakır ayrıca FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Güney Kore 2017'de de görev yaptı. Çakır, kariyerinde 2 kez Avrupa Ligi yarı finali ve 4 kez Şampiyonlar Ligi yarı finali yönetme başarısına sahip. Ayrıca aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde 2 yarı final yöneten ilk hakem olarak tarihe geçti. Cüneyt Çakır, Polonya-Ukrayna ortaklığında düzenlenen UEFA EURO 2012'de de görev almış ve aralarında yarı finalin de olduğu 3 maçı yönetmişti. Çakır, 4 yıl sonra Fransa'da düzenlenen UEFA EURO 2016'da da 3 karşılaşmada görev aldı.

Cüneyt Çakır ayrıca 2016 yılında Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlarda çeyrek final maçını yönetti. Çakır, Japonya'da düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012'de de Chelsea-Corinthias finalini yönetti. Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'na da katılan başarılı hakemimiz, Hollanda ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçında görev yaptı. Katıldığı turnuvalar ve yönettiği üst düzey maçlarla dünyanın sayılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, 2015 yılında Juventus ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek tarihe geçmişti. Cüneyt Çakır, bugüne kadar 11 turnuvada, 10 yarı final ve 2 final yönetme başarısı gösterdi."

Açıklamada, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u Dünya Kupası'na kadar olan süreçte yoğun bir hazırlık programının beklediği, hakem üçlüsünün ilk olarak nisan ayında İtalya'da düzenlenecek olan seminere katılacağı ifade edildi.

AA

Etiketler: cüneyt çakır, hakem, dünya kupası
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