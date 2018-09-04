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Danimarka'da futbol krizi: Milli futbolcular kampı terk etti

04 Eylül 2018, Salı 12:08
Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile Futbolcular Birliği arasında süren anlaşmazlık, Slovakya ve Galler'le oynanacak milli müsabakalar öncesi ülkede krize neden oldu.

Ülkede Futbolcular Birliği ile DBU arasında devam eden, oyuncuların reklam, imaj ve sponsorluk anlaşmalarını da içeren ticari haklarıyla ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, milli takımın yarın Slovakya'yla oynayacağı dostluk maçı ile 9 Eylül Pazar günü Galler'e karşı yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını tehlikeye soktu.

Milli futbolcular kampı terk etti

İki taraf arasında anlaşmaya varılamaması üzerine, Slovakya ve Galler maçları için milli takıma çağrılan futbolcular kampı terk ederken, DBU, alt ligler de dahil olmak üzere oyuncu arayışına girdi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, teklif alan futbolcular, milli takım oyuncularına destek vererek, kendilerine iletilen daveti geri çeviriyor.

Milli takım teknik direktörü Aage Hareide ile yardımcısı Jon Dahl Tomasson'un da futbolculardan yana tavır alarak, kendilerinin seçmediği bir kadronun başında olmayacaklarını bildirmesine üzerine, federasyon yetkilileri iki maç için teknik direktör arayışına da girmek zorunda kaldı. 

Federasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Danimarka Milli Takımı'nın Slovakya ve Galler maçlarına çıkamamasının bedelinin, ülke futbolu için ağır olacağı bildirildi.

AA

Etiketler: danimarka
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  • Toygar

    4.9.2018 12:52:27

    Para bu kadar değerliyse, milli takımda niye oynuyorlar ki! Milli takımı dağıtın, netice ve sebebi onların olsun. Ne kadar da fakir bu milli futbolcular, anlamıyorum ki!

Risale-i Nur Külliyatı

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