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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Değer kaybettiler

10 Haziran 2017, Cumartesi 13:08
Trabzonspor’da 2016-17 sezonunu tamamlayan takım kadrosunun değeri 54 milyon 50 bin Euro’dan, 48 milyon 550 bin Euro’ya geriledi.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan güncellemeye göre Trabzonspor'un kadro değeri 5 milyon 500 bin Euro düştü. Bordo mavililerde 54 milyon 50 bin Euro olan takım değeri son yapılan güncellemeyle 48 milyon 550 bin Euro’ya geriledi.

Söz konusu güncellemeyle Trabzonspor’da 14 oyuncu değer kaybetti, 4 isim değerini yükseltti. 7 oyuncunun ise mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.

EN DEĞERLİSİ ONUR

Trabzonspor’da piyasa değeri 6 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya gerileyen kaptan Onur Recep Kıvrak buna rağmen takımın en değerli ismi olarak ön plana çıktı. 3 milyon 750 bin Euro olan değerini 4 milyon 500 bin Euro’ya yükselten Okay Yokuşlu takımdaki en değerli ikinci isim olurken, bu oyuncuyu 4 milyon Euro ile Emmanuel Mas ve Ogenyi Onazi takip etti. Uğur Demirok ile Yusuf Erdoğan 3 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip olurken, takımdaki diğer isimler ise bu rakamın altında kaldı.

YÜKSELEN YILDIZ YUSUF YAZICI

Bordo mavili takımın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı ise piyasa değerini ikiye katladı. Genç orta saha oyuncusu 1 milyon 250 bin Euro olan değerini 2 milyon 500 bin Euro’ya çıkardı. Yusuf Yazıcı ile birlikte Fabian Castillo, Okay Yokuşlu ve Joao Pereira da piyasa değerini artıran isimler oldu. Takımda genç oyuncuların dışında piyasa değeri en düşük oyuncunun ise 350 bin Euro ile 35 yaşındaki Jan Durica olduğu görüldü.

SEZONUN ANALİZİ YAPILACAK

Süper Ligi 51 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Trabzonspor, kulübün 50’nci yılında gelecek sezon zirve yarışının içerisinde yer almayı hedefliyor. Bu anlamda sıkı bir çalışma içerisine giren bordo mavililerde teknik heyet de detaylı bir şekilde 2016-17 sezonunu analiz ederek işi sıkı tutacak.

DHA

Etiketler: trabzonspor
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