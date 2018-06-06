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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Değerini bulan her şey satılır"

06 Haziran 2018, Çarşamba 02:46
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) iftar organizasyonuna katılan Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA ile finansal fair play kuralları çerçevesinde yapılan görüşmelerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine Cengiz, şöyle konuştu:

"UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yapacağız. Yarın imzalamış oluruz. Bu aslında Galatasaray ve Türk futbolunun geldiği noktayı gösteriyor. Sadece Galatasaray diyerek tek taraflı söylemek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey tek başına değerli değildir. UEFA Türk futboluna gereken değeri vermiştir. Kendi kurallarını tekrar ederek, yıkarak demiyorum, Galatasaray'a ikinci defa katılma hakkı vermiştir. Biz 4 ay önce göreve başladığımız zaman kesinlikle men cezası alacağımız konuşuluyordu. Tabii bunu iyi ve kötü niyetle söyleyenler de oldu. Şükür ki Galatasaray Avrupa yolunda Ali Sami Yen'in koyduğu hedeflere ulaşacaktır. Taraftar şundan emin olsun, her zaman en kötüsüne hazır olup en iyiyi elde etmeye çalışacağız. Biz burada bir felsefe güdüyoruz, Galatasaray sistemi kuracağız. Uzun yıllar içinde takımı Avrupa'nın tepesine oturtacak bir sistemi kurmak istiyoruz. Bunun için bazı temel sıkıntılardan geçmek zorundayız. Bunu diyerek taraftara sıkıntı vadetmiyorum. Sahada terinin son damlasına kadar savaşan bir takım kuracağız."

"Değerini bulan her şey satılır"

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Cengiz, "Profesyonel dünyada değerini bulan her şey satılır ve satın alınır. Futbol aynı zamanda iş idaresi sistemidir. Biz de bunu teknik heyetimiz ile değerlendiririz. Teknik heyetimiz sahada, biz ise dümendeyiz. Biz onlara en iyi şartları hazırlayacağız. Taraftarımızı mutlu edecek en iyi hale getireceğiz. Değerli Galatasaray ve yöneticilerinin belli branşlarımızı desteklemeleri için verdikleri sözü yerine getirmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Asla soğukluk yoktur"

Geçmiş dönemlerden beri Galatasaray yönetimi ile eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım arasında bir soğukluğun olduğu ifade edilerek Fenerbahçe'de yönetimin değiştiğinin hatırlatılması üzerine Cengiz, şöyle konuştu:

"Benim yönetimimde asla bir soğukluk olmadı. 20 yönetici Ülker Stadı'na gittik ve hiçbir terslikle karşılaşmadık. Maç bittikten sonra kapalı garajda bizimle selfie çekilmek için bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar vardı. Asla soğukluk yoktur. Başkan seçildiğimiz zaman Aziz Yıldırım bizi telgraf ile tebrik etti. Biz bunun yeni yönetimle artan bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Galatasaray yönetiminden asla bir kabalık, asla rakibi küçük düşürücü, rakibe saygısızlık edecek bir hareket göremezsiniz."

AA

Etiketler: mustafa cengiz, galatasaray, aziz yıldırım
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