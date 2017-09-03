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3 EYLÜL 2017 PAZAR - YIL: 48

Demba Ba'dan ''Arakan'' açıklaması

03 Eylül 2017, Pazar 15:35
Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Demba Ba, Arakan'daki katlima dair, "Yeryüzünde 1 buçuk milyar Müslüman yaşıyor, harekete geçilmemesi durumunda tüm Müslümanlar bunun hesabını verecek." dedi.

Senegalli futbolcu Demba Ba, Arakan'da yaşanan vahşet karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Demba Ba, hac ibadeti için gittiği Mekke şehrinde açıklamalarda bulundu.

Arakan'daki katliam ve zulme dair konuşan Demba Ba, yaşanan vahşet karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yeryüzünde 1 buçuk milyar Müslüman yaşıyor, harekete geçilmemesi durumunda tüm Müslümanlar bunun hesabını verecek." dedi.

Demba Ba, uluslararası toplumun da Arakan'da yaşananlar karşısında sorumlu davranması gerektiğini ifade ederek, "Herkes ne olup bittiğini görüyor fakat kimse harekete geçmiyor." diye konuştu.

"Biz Müslümanlar olarak bir gün Allah’ın karşısına hesap vermeye çıktığımızda, bize bu olayların sorulacağını düşünüyorum" diyen yıldız futbolcu Arakan'a destek olma konusunda Türkiye'nin çabalarına da değindi.

"Hiçbir ülkenin Arakan için yapmadığını Türkiye yapıyor" diyen Demba Ba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resul’ün de söylediği gibi 'Eğer kardeşin için de istemiyorsan gerçek bir inanan, gerçek bir Müslüman değilsindir.' Kendin için istediğini Müslüman kardeşin için de istemelisin. Bugün biz kendimiz için çok şeyler istiyoruz ama başkası için istemek söz konusu olunca umrumuzda olmuyor. Müslüman kardeşlerimizin bu şekilde öldüğünü görmek çok zor. Onlara yardım etmeliyiz."

Demba Ba, hac ibadetiyle ilgili ise kendisini daha rahatlamış hissettiğini dile getirerek, "Müslüman olarak yapmam gereken bir görevi ifa ettim. Allah’ın ne zaman ruhunuzu alacağınızı bilemezsiniz. Ne zaman öleceğinizi bilemezsiniz. Müslüman olarak da ölmeden önce bütün görevlerinizi yerine getirmek istersiniz. Hac da bizim yerine getirmemiz gereken bir görev. Ben de hac görevimi yerine getirmiş olmaktan ötürü büyük bir mutluluk yaşıyorum." diyerek duygularını paylaştı.

Türkiye'de artık olmamasına rağmen Türkiye'den kopmayacağını dile getiren Demba Ba, sözlerini "Herkes benim Türkiye’yi ve insanlarını ne kadar çok sevdiğimi biliyor. İlk günden itibaren birbirimizi sevdik. Artık Türkiye’de bulunmayacak olsam da iki hafta önce Türkiye'deydim. Çok güzel bir ülke." şeklinde tamamladı.

AA

Etiketler: demba ba, arakan
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