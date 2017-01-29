Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Demba Ba, İstanbul’a geldi.

Çin ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’da oynayan ve yaşadığı sakatlığın ardından 7 aydır sahalardan uzak kalan Demba Ba, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. Daha önce siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen ve prensipte anlaşan Demba Ba, yarın sağlık kontrolünden geçecek. Daha sonra Vodafone Arena’da Beşiktaş – Konyaspor maçını izlemesi beklenen Demba Ba, ardından tedavisi için tekrar Amerika Birleşik Devletleri’ne dönecek. Senagalli oyuncu, resmi sözleşmeyi imzalaması durumunda Beşiktaş’tan para almayacak.

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