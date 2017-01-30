Demba Ba sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın 6 aylığına anlaşmaya vardığı eski golcüsü Demba Ba bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Tüm tetkikleri yapılan Senegalli golcünün herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ve transferin gün içinde tamamlanarak KAP'a resmi bildirim yapılacağı öğrenildi.

Çin takımı Shanghai Shenhua'nın futbolcusu olan ve geçen sezon ayağı kırıldığı için tedavi süreci devam eden Demba Ba 1.5 yıl aradan sonra Siyah Beyazlı kulübe geri dönmüş olacak.

Demba Ba'nın yarın Vodafone Arena'da yapılacak yeni transferlerin imza törenine de katılacağı bildirildi.