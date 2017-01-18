Demirören: Beşiktaş'ın bana 100 milyon lira borcu var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan 100 milyon lira alacağı olduğunu söyledi.

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören hakemlerin formsuz ama art niyetlerinin olmadığını söyledi. Tribünlerinin dolmaması hakkında da 'Eğer statlar eğlence yeri olmazsa ortalama daha da düşer' dedi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, NTV Spor'da spor müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Demirören, programa "Ben buraya bir başkanın sözlerine cevap vermek için gelmedim. Program daha önce ayarlanmıştı ama UEFA ziyaretimizden dolayı bugüne ertelendi" sözleriyle başladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçından sonra yeni federasyon başkanı seçmek için kulüplere çağrıda bulunmuştu.

Demirören'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Federasyonda olduğum sürece Beşiktaş'taki alacağım duracak'

"Beşiktaş'tan 100 milyon TL alacağım var. Fikret Başkan ile en son geçen sene biraraya geldik. Belli bir kısmını bağış yapacağım. Ama ben federasyon başkanı olarak maddi olaya girersem bir kulüple yanlış anlaşacağımdan dolayı imza atmadım. Bu görev sürdüğü sürece alacağım Beşiktaş'ta duracak"

"15 Temmuz'dan sonra tüm çalışanlarımızın bilgilerini Ankara istihbarata gönderdik 26 Temmuz'da. Buradan gelen rapora göre bazı kişileri gönderdik. Gönderince boşluklar oluştu. O dönemde insanlar birbirine kefil olmaktan bile kaçındı. Daha sonra işin içinde olmayan ama güvenilir kişiler aldık. Yönetim Kurulu her zaman tarafsızdır. "

'Milli takımdaki kriz bir daha büyümez'

"Primi Kasım'da açıkladık. Kriz bir sene sonra Eylül'de çıktı. Biz krizin çözüleceğini biliyorduk. Bu nedenle federasyon olarak teknik ekiple hep iletişim halindeydik. Emre de son anda devreye girip iyi niyetli hareketle bu işi çözdü. Ben federasyon olarak bir futbolcu için konuşamazdım. Biz genel olarak konuştuk. Sonu tatlı sona erdi. Bu problem bir daha büyümez ve geride kaldı"

'Hakem hatalarından biz de rahatsızız'

"Hakemler de hata yapar. Bu hatalar Premier Lig'de, La Liga'da yapılıyor. Hakemler evet hata yapıyor. Kulüpler evet zarar görüyor. Bizler de bundan rahatsızız. Avrupa'daki karar futbolcular hakeme destek olmuyor. Kamuoyu baskısı hakeme zarar veriyor. Eğitimle bunlar aşılabilir. Rosetti bunlarla ilgileniyor. Profesyonel hakemlik iflas etmedi. Sistem için zamana ihtiyaç var. Her reform sancılı başlar. Bu da sancılı başladı. Video hakem sistemine hazırız. Mart ayında ilk denetimimiz başlıyor. Hakemler hata yapıyor olabilir ama artniyet yok."

'Video hakem sisteminde ilk deneme Mart'ta olacak'

"Video hakem sistemi için komisyon oluşturacağız. Birçok aşaması var. Mart ayında ilk deneme olacak. Sonra da sistemin nasıl olacağını konuşacağız. Biz Video Hakem sistemi için hem başkanları hem de teknik direktörleri çağırdık. Çok az katılım oldu.

'Hakemler formsuz ama artniyet yok'

"Komplo teorilerinden artık vazgeçelim. Duydum, söylediler olmaz. Gelin savcılığa gidelim. Hakemler formsuz ama artniyet yok. O günkü şartlarda bildiğim bir isimdi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu. Hatası olursa sezon sonunda değerlendiririz"

'Yayın gelirinde Avrupa'da 5.yiz'

"Kulüplerimizin geliri yayın ihalesiyle yüzde 20-30 arttı. Yayıncı kuruluşa teşekkür ediyorum Türkiye ekonomisine güvendiği için. Süper Lig, Avrupa'nın en pahalı 5. yayın ihalesine sahip."

'Statlar eğlence merkezi olmazsa bu ortalama daha da düşer'

"Haftalık 10 bindi Passolig'den önce. Şu an 8 bin 908. Ortalama 2 bin kişi eksilme var. Bu 2 bin kişi de statta istemediğimiz insanlara denk geliyor bana göre. Saha, stat günlük aktivite olmalı. Bizde hala maça gitmek kavgaya gitmek gibi. Futbolun eğlence olduğunu kulüplerle beraber yaratmalıyız. Kavga ortamının artık bitirilmesi lazım. Eğer bu ortam olmazsa 8 binden 5 bine düşer. Statlar eğlence merkezi olmalı. Biz şimdi yayın gelirini 5 sene sonrası için 800 milyon'a getirmeliyiz. Marka değeri için şimdiden çalışmalıyız.

'Dolar kuru anlaşma imzalandığında sabitleniyor. Fakat henüz anlaşma imzalamadık. Kuruluşun bir talebi var. 17 kulübümüz de kabul etti. Kabul etmeyen de Fenerbahçe'